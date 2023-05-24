25 мая
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Олег Шепс.
Секс-символ шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Олег Шепс рассказал о своих способностях, конкуренции с братом и "чернухе" в магии

От секса до храпа: 7 поводов пристально следить за фигурой

Похудеть к лету, влезть в любимое платье, поразить всех на встрече выпускников - поводов похудеть может быть великое множество. Но снижать вес нужно не только ради внешнего вида, а прежде всего для оздоровления организма.

Фитнес.
Фитнес.
freepik.com/master1305.

1. Не допустить диабета

Лишний вес - основной фактор развития сахарного диабета второго типа. Чем больше лишнего жира, тем выше риск заработать инсулинорезистентность, когда клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину. И даже небольшое снижение массы тела у диабетиков позволяет повысить чувствительность к гормону, а значит, и к глюкозе и нормализовать её уровень. Недаром в терапии болезни так важны диета и спорт. Если взяться за себя на стадии предиабета, то заболевания можно избежать.

2. Снизить риск онкологии

Ожирение (ИМТ 30 и выше) увеличивает риск развития онкологии в среднем на 41%. У полных людей (с ИМТ более 26) этот риск превышает 18%. При этом шанс заболеть раком груди у крупных женщин больше на 25%, а раком матки - на 31%. Вывод: надо худеть!

3. Улучшить сексуальную жизнь

Лишний вес нарушает гормональный баланс, что влечёт за собой снижение либидо. Кроме того, полные дамы чаще жалуются на недостаточное выделение смазки, что влияет на качество интимных отношений. Кстати, нормализация веса не только улучшает сексуальную жизнь, но и повышает шансы на здоровое зачатие.

Влюблённая парочка.
Влюблённая парочка.
freepik.com/gpointstudio.

4. Избавиться от храпа

Доказано - каждые 10% лишнего веса способны усилить проблемы с храпом вдвое. Из-за этого повышается вероятность развития синдрома ночного апноэ - сбоя дыхания во время сна. А многократные эпизоды апноэ провоцируют гормональные нарушения, из-за которых растёт вес. Этот круг надо разорвать!

5. Быть в хорошем настроении

Переедание приводит к скачкам глюкозы в крови, что может провоцировать апатию и подавленное настроение. И конечно, награждает лишним весом. Зато каждый потерянный килограмм дарит вам чувство удовлетвopeния и эйфории за счёт гормональной перестройки организма.

6. Избежать проблем с суставами

Если у вас есть лишний вес, то вы наверняка постоянно испытываете чрезмерную нагрузку на суставы. Это всё равно что постоянно носить тяжёлые сумки, не имея возможности их поставить. Если у вас 10 кг лишнего веса, значит, вы постоянно таскаете с собой авоську 10 кг. В результате суставы, особенно коленные, быстрее изнашиваются.

7. Нормализовать давление

При ожирении уровень артериального давления повышается в 3 - 4 раза чаще. Даже 5 - 10 кг лишнего веса неминуемо ведут к тому, что гипертония становится нормой. А вот каждый сброшенный килограмм способствует снижению и нормализации артериального давления.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость