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Вышедший на свободу Микки Маус устроит кровавую резню

В год столетия знаменитая студия Disney умудрилась упустить лидерство по кассовым сборам, впервые с с 2016 года. Подавляющее большинство крупных релизов "Мышиной империи" провалилось в прокате, а те, что окупились, заработали не так уж и много. Но беда не приходит одна - 1 января 2024 года авторские права на культового персонажа компании Микки Мауса перешли в статус общественного достояния и скоро мы увидим ушастого героя в самом неожиданном образе.

Микки Маус.
Микки Маус.
syfy.com

Согласно закону США об авторском праве, срок действия исключительного права на какое-либо произведение сохраняется на 95 лет. После этого продукт становится общественным достоянием, что позволяет использовать его в коммерческих целях без получения какого-либо разрешения у правообладателя. Теперь любой желающий может свободно использовать образ мышонка из первых мультфильмов "Паровозик Вилли" и "Самолёт безумия".

«Пароход Уилли».
«Пароход Уилли».
Кадр из мультфильма.

Обаятельный мышонок был создан в 1928 году Уолтом Диснеем и Абом Айверксом. Образ Микки вдохновлен Чарли Чаплином и Дугласом Фэрбенксом. Мультфильмы об антропоморфной мыши пользовались такой популярностью, что вскоре Маус стал главным лицом диснеевской корпорации.

И первыми, кто его взял в оборот, стали спецы фильмов ужасов. Пионером оказался слэшер Джеми Бейли "Мышеловка Микки". По сюжету у Алекс 21-й день рождения, но она задержалась в развлекательном центре в последнюю смену. Друзья захотели сделать девушке сюрприз и поздравить её на работе, но убийца в маске, одетый под Микки Мауса, решает поиграть с ними в свою собственную игру, итогом которой может стать смерть.

Микки Маус - герой фильма ужасов.
Микки Маус - герой фильма ужасов.
variety.com.

Это не первый известный случай использования общедоступных образов в хоррорах. В январе 2022 года Disney потеряла авторские права на Винни Пуха, Кристофера Робина, Пятачка и других персонажей произведений Адама Милна. Вскоре вышел хоррор "Винни-Пух: кровь и мёд". Фильм рассказывал об одичавших героях известной сказки, которые открыли охоту на своих хозяев.

&quot;Винни-Пух: кровь и мёд&quot;.
"Винни-Пух: кровь и мёд".
kinopoisk.ru

Микки Маус давно должен был перейти в разряд общественного достояния, но компания Disney пролоббировала изменение закона об авторских правах, увеличив срок защиты с 75 до 95 лет. Впрочем, стоит уточнить, что общедоступным стал только образ мышонка из мультфильма "Пароходик Вилли" 1928 года - поздняя и более современная версия Микки Мауса всё ещё принадлежит Disney. Разница как минимум в наличии перчаток и ботинок, а также в прорисовке глаз - неосторожное использование образа может привести к судебному иску.

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