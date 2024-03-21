10 ошибок в интерьере квартиры, которые мешает вам спать

1. Неправильное размещение кровати
Большинству ладей комфортнее засыпать, если за изголовьем кровати находится стена. Поэтому не стоит ставить кровать посередине комнаты, также для психологического комфорта важно, чтобы с вашего спального места просматривался вход в помещение. Нервирует и когда над головой нависают посторонние предметы, например, полки с книгами.
2. Отсутствие штор
Если окна выходят на восточную сторону, по утрам бывает много света. Поэтому без плотных штор вы можете просыпаться раньше нужного времени. В ночное время плотный текстиль на окнах также нужен, чтобы отгородиться от уличного освещения. кроме того, если в комнате нет штор, может
создаваться психологический дискомфорт и появляется чувство незащищённости.
3. Высокая температура воздуха
Для комфортного отдыха во время сна температура должна быть в пределах 18-20° С. Пока вы спите, температура тела немного снижается, и для правильного теплообмена лучше засыпать в прохладном помещении. Если используете кондиционер для охлаждения, убедись, что поток воздуха не дует на вас. И обязательно проветривайте комнату перед сном.
4. Рабочее место рядом с кроватью
Домашний офис лучше разместить в другой комнате, чтобы мозгу легче было переключаться между рабочим состоянием и отдыхом. Если комната только одна, сделайте зонирование и отделите спальное место ширмой или стеллажом от рабочего стола.
5. Телевизор в спальне
Засыпать под телевизор - плохая идея, поскольку посторонний шум будет мешать полноценному отдыху. Синий свет от экрана препятствует выработке гормона сна мелатонина, поэтому могут быть трудности с засыпанием.
6. Яркие краски и пёстрые узоры
Дизайн в ярких модных оттенках может красиво смотреться на картинке журнала, но постоянно находиться, а тем более спать в таком пространстве утомительно. То же самое касается ярких, контрастных рисунков, пёстрых обоев и других цветовых акцентов, которые мешают засыпать. В комнате для сна лучше остановиться на нейтральной и спокойной гамме, можно добавить оттенки бежевого и синего.
7. Слабая шумоизоляция
Чтобы не слышать шум с улицы {даже с закрытыми окнами) и крики соседей за стенкой, надо устанавливать дополнительную систему шумоподавления. Если вы не готовы к ремонту, разместите вдоль смежной стены платяные шкафы или стеллаж с книгами. Можете использовать ковры и гобелены для оформления стены, они будут поглощать часть звуков. От звуков с улицы отчасти спасут плотные шторы, которые уменьшают посторонние шумы.
8. Яркое освещение
Для комнаты отдыха выбирай лампочки с тёплой температурой до 3000К. При более ярком и холодном освещении в комнате будет неуютно находиться и трудно расслабиться. В вечернее время перед сном лучше вовсе отказаться от верхнего света и установить бра или настольные лампы, которые будут создавать точечное освещение там, где это необходимо.
9. Сухой воздух
Из-за сухости воздуха появляется раздражение слизистых, дыхание может быть затруднённым и возникает кашель. Установите увлажнитель воздуха в спальне, или хотя бы почаще делайте влажную уборку, поскольку от скопившейся пыли также может быть тяжело дышать. Можете разместить в комнате пару растений и опрыскивать их водой, это тоже поможет поддерживать влажность.
10. Визуальный шум
Желательно, чтобы в спальне была только кровать и прикроватная тумбочка, но это не всегда легко осуществить. По крайней мере, постарайтесь вынести все лишние предметы мебели в другие комнаты. Вещи, которые необходимо держать в спальне, уберите в закрытые системы хранения, на полки шкафа или в ящики, чтобы скрыть с глаз и уменьшить визуальный шум.