Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов помогут зрителям подготовиться к новогодним караоке-баттлам

Скоро Новый год. Банальность, которую многие начинают говорить с февраля, наконец-то приобрела свою актуальность. До самого весёлого праздника осталось чуть больше месяца, а там - корпоративы, хороводы и караоке с коллегами. Чтобы подойти к корпоративным баттлам в лучшей форме, вспомнить репертуар и размять голосовые связки, вам стоит включить в воскресенье, 26 ноября, ТВ-3, где стартует шоу "Вы поёте великолепно", в котором участники смогут не только проявить исполнительские качества, но и проверить своё шестое чувство (а чего вы ждёте от "Главного мистического"?).

Как известно, нам песни строить и жить помогают. Почти на каждом канале есть есть музыкальные программы. Есть классические вокальные конкурсы ("Голос", "Ну-ка, все вместе"), есть шоу, в которых певцы скрываются за личинами компьютерных аватаров, а в "Перепой звезду" менеджеры среднего звена и парикмахеры кладут на лопатки селебрити, выступая в одном номер. На ТВ-3 решили сделать шоу в формате старого-доброго караоке.

Денег звезды не получат

В каждом выпуске две звезды соревнуются друг с другом, чтобы выяснить: кто из них после исполнения любимой песни увидит на экране "Поздравляю, вы поёте великолепно", а кто пришёл на шоу, чтобы просто посмотреть видео с животными и горами. Им помогают восемь незнакомцев - обычных людей, которые были отобраны в результате масштабного национального кастинга и теперь ждут не дождутся шанса показать себя.

Телешоу "Вы поёте великолепно". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В течение трёх первых раундов звёздные участники приглашают к себе в команды по одному участнику - выбирая тех, кто, по их мнению, принесёт наибольшее количество баллов, спев в караоке. Четвёртый этап - это выступление самих звёзд, которое также добавляет баллы в копилки команд. Победителя определяют по сумме заработанного за все раунды, и эта команда забирает денежный приз из расчёта 1 балл = 1 000 рублей. При этом выигрыш поровну распределяется между победителями, однако сама звезда ничего не получает при любом раскладе.

Телешоу "Вы поёте великолепно". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

К победе команды поведут самые разные знаменитости. В первом выпуске это сделают экс-"блестящая" Юлия Ковальчук и жизнерадостный Митя Фомин. В дальнейшем в проекте появятся: Надежда Ангарская и Денис Клявер, Тарзан и Наташа Королёва, Люся Чеботина и Алексей Чумаков, Юлианна Караулова и Михаил Полицеймако, Дава и Асия, Мия Бойко и Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили и Юля Коваль, Алёна Апина и Вячеслав Макаров, Дмитрий Кожома и Катя Лель.

Новый дуэт на сцене

Телешоу "Вы поёте великолепно". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Шоу погрузит зрителей и участников в атмосферу настоящего караоке с ненавязчивым бэк-вокалом и активным залом, который легко подхватывает любимые ритмы и мелодии. А ещё - подарит нам яркий дуэт ведущих в лице актёра и бывшего участника Comedy Club Тимура Батрутдинова и известной певицы Ольги Серябкиной. Помимо того, что эти звёзды, бесспорно, талантливы, обаятельны и умеют зажигать, они ещё и дружат вне кадра, что добавляет проекту такую необходимую непринуждённую атмосферу. Ведь и мы всегда приходим попеть в караоке в компании близких друзей.

Телешоу "Вы поёте великолепно". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Проект "Выжить в Дубае" уже подарил Батрутдинову опыт совместной работы с Ольгой Серябкиной, а позже они вдвоем снялись в клипе на её новую песню "Не забыла", где согласно сюжету Тимур исполнял роль возлюбленного певицы. В том, что между двумя ведущими "Вы поёте великолепно!" действительно есть искра и они прекрасно дополняют друг друга, все желающие могли убедиться в клипе, а теперь и в телешоу.