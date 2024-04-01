"Охотники" с риском для жизни научат как распознать обман аферистов

Сегодня, 1 апреля, на телеканале "ЧЕ!" стартует шестой сезон остросюжетного реалити "Охотники". С каждым годом расследования мошеннических схем становятся всё сложнее. В новом сезоне аферисты стали вести себя жестко и агрессивно: они провоцировали драки, угрожали оружием, а в одном из выпусков даже пытались взять ведущего в плен. "Охотники" вынуждены были менять тактику расследования и обороняться, что сплотило их ещё больше!

Ведущие проекта - не супергерои. Журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский - обычные люди, но они всегда предпочитают действие бездействию и приходят на помощь тем, кто отчаялся добиться справедливости.

Задача "Охотников" - не просто найти одного афериста, а обезвредить целые мошеннические группы, которые расставляют свои сети для доверчивых граждан. Зритель увидит насколько сложна и рискованна, на самом деле, миссия ведущих.

Телешоу "Охотники". Пресс-служба телеканала Че. Телешоу "Охотники". Пресс-служба телеканала Че. Телешоу "Охотники". Пресс-служба телеканала Че. Телешоу "Охотники". Пресс-служба телеканала Че. Телешоу "Охотники". Пресс-служба телеканала Че.

"Чтобы вычислить преступные сети нам приходилось идти на многое: работать под прикрытием, вести слежку, долгие недели сидеть в засаде и тренировать навыки убеждения, - делится бывший морпех Владимир Сорков. - Необходимо обладать должной выдержкой и терпением, чтобы собрать достаточно информации и развалить организацию целиком. Самый психологически сложный случай для меня в этом сезоне, когда нам пришлось столкнуться с оружием. Противник оказался опаснее, чем мы предполагали. Когда мы с командой обнаружили мошенника и проникли в помещение, в котором он скрывался - у него оказался в руках автомат. Он стал нам угрожать и кричать, чтобы мы выключили камеру. Когда он отвлёкся перехватил автомат, дальше уже было дело техники и физподготовки".