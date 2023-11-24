О чём турецкий сериал "Ворон", который скоро покажут на "Домашнем"

Выросшие на бразильских мелодрамах 2000-х зрители за последние пару-тройку лет открыли для себя новый вид наслаждения - турецкие сериалы. Произошло это ещё до введения санкций и возникшей необходимости искать альтернативу американским и европейским проектам. Первым, кто познакомил зрителей с сериалами соседнего государства стал телеканал "Домашний". В субботу, 25 ноября, на "главном турецком" начнётся показ новой детективный драмы "Ворон". Главные роли исполнили Барыш Ардуч и Бурджу Бириджик.

Двадцать лет назад их отцы были полицейскими и вместе работали, но однажды отец Дилы перешёл на тёмную сторону, а отец Кузгуна умер в тюрьме как предатель. В восемь лет мальчик остался совершенно один и стал беспризорником, уверенный, что мать отказалась от него.

От прошлого у Кузгуна осталось только одно светлое воспоминание - маленькая подружка Дила, самая красивая в его глазах девочка. Её общество пришлось сменить на окружение таких же как он брошенных и озлобленных детей. Выросший с ними, Кузгун становится сильным и закалённым, и однажды в качестве телохранителя получает заказ позаботиться о дочери влиятельного человека. Ему предстоит странная встреча с Дилой через много лет...

Услышав её имя, Кузгун понимает, что пришло время, словно графу Монте-Кристо, возродиться из небытия, чтобы отомстить обидчикам. Но события начинают стремительно закручиваться вокруг него в калейдоскопе жизни, создавая непредсказуемые повороты и заставляя сделать сложный выбор.