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О чём сериал "Военная полиция" и кто там играет

Сегодня, 29 мая, в эфире НТВ состоится премьера нового остросюжетного детектива "Военная полиция". В центре истории - настоящие смельчаки, которые составляют отряд с особыми полномочиями при Генеральном штабе министерства обороны.

Сериал "Военная полиция".
Сериал "Военная полиция".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В команде пятеро человек: профессиональные военные Темур Чиковани (Бекарий Цулукидзе) и Михаил Рощин (Артём Алексеев), компьютерный гений Семён Пашкевич (Владимир Лесных), врач Пётр Михальченко (Андрей Родимов) и сотрудник ФСБ, а впоследствии член группы Ирина Старостина (Елизавета Нилова). Возглавляет отряд подполковник Сметанников (Дмитрий Паламарчук). Курирует отряд генерал Могутин (Анатолий Журавлёв). Их главная задача - хранить военную тайну, расследовать самые жестокие преступления, в одиночку противостоять шпионской организации, которая запустила щупальца в высшие эшелоны власти.

Сериал &quot;Военная полиция&quot;.
Сериал "Военная полиция".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"В сериале очень большое количество экшен-сцен. Наши герои реально рискуют жизнью почти каждый день, поэтому даже секундная сцена могла принести неприятные травмы, которые не проходят быстро. Вот мы ходили и копили этот букет из ссадин, ушибов и недосыпа, чтобы вжиться. Была сцена в настоящем болоте. Мы и бегали, и ныряли, и тонули, и чего мы только не делали. Была сцена, когда мы с Лизой Ниловой бегали по полю, которое бомбили: песок и трава метров на пять взлетали. Грохот такой, что уши закладывает", - рассказывает о работе Артём Алексеев.

Актёры готовились к съёмкам очень серьёзно: погружались с аквалангом, занимались с сотрудниками спецназа ФСБ, учились владеть личным оружием - обращаться с пистолетами, ножами - а также осваивали приёмы рукопашного боя. И всё же захватывающий динамичный сюжет и зрелищные сцены - далеко не главный элемент "Военной полиции". Главное - люди, которых зрителям предстоит полюбить не за умение стрелять, а за сложность и неоднозначность характеров.

Сериал &quot;Военная полиция&quot;.
Сериал "Военная полиция".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Моя героиня Ирина Старостина - майор ФСБ. Настоящий профессионал, преданный своему делу. Самое трудное для неё: завоевать доверие команды, стать для них своей. Характер у Старостиной, как говорится, врагу не пожелаешь, но для реального врага - смертоносное орудие! Она многогранна: боец с железобетонным взглядом и хваткой, которая может быть сильнее и смелее мужчины, и в то же время она может внезапно стать растерянной и беззащитной девочкой. Все трюки я исполняла сама, но самой сложной для меня стала сцена под водой, когда мне предстояло бороться за жизнь на дне озера", - говорит Елизавета Нилова.

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