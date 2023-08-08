О чём сериал "Клюквенный щербет" и где его можно посмотреть

Всё ещё фанатеете от "Зимородка" и на пятый раз пересматриваете "Постучись в мою дверь"? Пора расширять кругозор и ещё глубже нырять в бездны турецких многосерийных историй. Сегодня, 8 августа , в онлайн-кинотеатре START состоится российская премьера скандального турецкого хита "Клюквенный щербет".

Главные герои истории - Доа и Фатих - влюблены и мечтают пожениться. Для них незапланированная беременность девушки - лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встаёт родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха - консервативные люди, для которых традиции - всё. Влюблённой паре придётся побороться за своё будущее и постараться примирить находящиеся на разных полюсах семьи.

Сериал "Клюквенный щербет". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Клюквенный щербет". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Клюквенный щербет". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Клюквенный щербет". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Клюквенный щербет". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Режиссёром сериала выступил Кетджхе, известный по проектам "Красивее, чем ты" и "Романтическая комедия". За сценарий отвечали Зейнеп Гюр и Мелис Дживелек, работавшие над картиной "Запретный плод". Главные роли в "Клюквенном щербете" исполняют Эврим Аласьи ("Великолепный век"), Барыш Кылыч ("Запретный плод"), Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу ("Великолепный век. Империя Кесем") и другие.

В день премьеры в онлайн-кинотеатре START будут доступны сразу пять серий, три из которых можно посмотреть бесплатно.