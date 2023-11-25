26 ноября
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Нож в спину! В лагере участников шоу "Новые звёзды в Африке" произошёл переворот

Новый выпуск шоу экстремального шоу можно смело назвать революционным: "новички" проекта устроили серьёзный бунт против "старичков", а возглавил его комик Константин Маласаев.

Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В звёздном лагере больше не будут появляться новые участники, а это значит, что среди тех, кто сейчас остался в проекте, уже точно есть победитель всего сезона. Но предположить, кто дойдет до финала, практически невозможно. Несмотря на то, что коалиция Оскара Кучеры полностью разгромлена, говорить о победе команды Александра Пташенчука слишком рано. В ней намечаются серьезные разногласия и назревает новая коалиция.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Помимо глобальных, в лагере есть и более мелкие недопонимания среди конкретных участников. Яна Енжаева и Карина Нигай просто на дух не переносят друг друга.

Новички проекта во главе с Константином Маласаевым крайне недовольны тем, что ни Саша, ни Женя Искандарова ни разу не ходили на испытания на вылет. За спиной у своих сокомандников они пытаются тайно привлечь сторонников к своей идее. Их коварный план дошёл до Александра Пташенчука, который был буквально шокирован такой подставой от своих.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я офигел! Я не верил, что Костя так сможет! Я мог бы подумать на Машу, на Базанова. Но Костян! Этот человек единственный пришёл к нам в команду, и которого мы пригрели! Это нож в спину", - высказался Пташенчук.

Сможет ли комик реализовать свой план до конца или предупреждённые лидеры коалиции изменят ход игры, смотрите в воскресенье в новом выпуске шоу на ТНТ.

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