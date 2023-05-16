Новоселье старой клумбы: как вернуть к жизни старый цветник

Редкий цветовод не сетует, посмотрев на свою клумбу весной. Вроде осенью всё было сделано правильно, выкопаны и убраны разросшиеся цветы, разделены те, что хотелось бы приумножить, но весна, увы, каждый раз обнажает новые проблемы. Именно в это время отчётливее всего видно, что цветник уже совсем не тот, что был ранее, - он действительно требует очередной реконструкции. С чего же начать здесь работу?

Когда приступать

Лучшее время для этого - последний месяц весны - май. В данный период пересаживают растения, которые цветут во второй половине лета. Но многолетники, радующие своей красотой весной и в начале лета, не трогают - их делением и пересадкой можно заняться сразу после цветения.

Рисуем клумбу на бумаге

Обычно на садовом участке разбита не одна клумба, потому не упомнишь, где и что вы в прошлом году впопыхах воткнули. Выходом может стать нарисованный план цветников. Именно на бумаге вы можете почувствовать себя цветочным главнокомандующим и "двигать" растения по своёму участку, не напрягаясь. Посмотрели, что, например, лаватере не место рядом с гелениумом, и перенесли растение на другую клумбу. Главное, используя свой богатый опыт, заранее определить, какие цветы вы хотите видеть в данном уголке сада.

Цветы. freepik.comFreepik

С чего начать

Конечно, идеально выкопать все растения и по возможности поместить их в тени в ёмкости с водой. Затем выбрать на планируемом для посадки участке сорняки - ведь пырея, хвоща и осота здесь бывает немало. И обязательно обновить грунт, так как за годы существования клумбы цветы вытянули из почвы много питательных веществ.

Кроме того, освобождать землю придётся не только от сорных растений, но и таких многолетников, как вербейник, горец птичий, купена многоцветковая и другие, у которых очень мощная корневая система. Цветы разрастаются стремительно, поэтому, если хотите, чтобы ваш цветник выглядел аккуратно, без боязни отрубайте лопатой куски от куртины. Делать это можно даже во время цветения. Вообще идеально - ограничивать их территорию на клумбе, чтобы они не захватывали чужую.

Та же история и с лилейниками, астильбой, флоксами и хостами. Цветовод даже не успевает заметить, как быстро они разрастаются, поэтому смело делите их.

Есть ещё многолетники, у которых ползучие корни расположены горизонтально. Речь идет об анемоне японской, рудбекии, ландыше, монарде и стахисе. Они тоже нуждаются в подобном "укрощении", поскольку если им дать волю, они заполнят всю клумбу. Твердая рука нужна также бадану, ирисам и многим другим цветам. Так что дел на заросшем цветнике весной много.

Цветы. freepik.comFreepik

Готовим ложе для цветов

Как бы вы ни старались, ухаживая за цветником, у него всегда образуется плотный, как валик, край. Ваша задача - перекопать клумбу, выбрать сорняки и обработать её так, чтобы край был вровень с поверхностью самого цветника. Поскольку растения выкопаны, сюда можно добавить перегной, песок, торф, золу, а также комплексные минеральные удобрения.

Подбираем растения

Поскольку план цветника перед вашими глазами, можно приступать к посадке цветов. Однако предварительно позаботившись о таких растениях, которые можно будет делить и пересаживать в одно и то же время. Эти цветы должны одинаково нуждаться в солнечном свете, поливах и подкормках, что заметно упростит уход за клумбой и сделает его необременительным. Труд такой, конечно, нелегок, но зато в ближайшее время новая клумба не потребует от вас тщательного ухода, но всегда будет радовать буйством красок.