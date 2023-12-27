Новогодние лайфхаки: как быстро и без волшебной палочки навести марафет перед вечеринкой

Новый год наступает, гости вот-вот соберутся, а вы только что закончили готовить и даже не делали макияж. Кажется, без волшебной палочки здесь не обойтись. Но с нашими советами вы и сами можете творить чудеса. Сделать профессиональный макияж и уложить волосы в замысловатую причёску за четверть часа, конечно, не получится. Но чтобы привести себя в порядок перед вечеринкой, часа вполне достаточно. С правиться с задачей помогут маленькие праздничные хитрости.

1. Снимите усталость ванной с мятой

Для её приготовления понадобится чашка морской соли и восемь пакетов мятого мая. Сложите всё в небольшую кастрюлю и залейте горячей водой. Дайте настоятся три-пять минут, размешайте до полного растворения соли и перелейте в ванну с очень тёплой водой. Продолжительность процедуры не более десяти минут. За это время соль успеет снять мышечную усталость, а содержащийся в мяте ментол взбодрит и активизирует микроциркуляцию крови. Нет желания и времени готовить настой самостоятельно? Тогда добавьте в ванну пять-десять капель какого-либо тонизирующего арома-масла: хвойного, лимонного, розового или чайного дерева.

Девушка. Новый год. freepik.com/senivpetro.

2. Сделайте солевой компресс

Если позволяет время, нанесите маску для лица. Подойдёт и магазинное средство, и приготовленное в домашних условиях. Простой рецепт: разведите в стакане горячей воды чайную ложку кухонной соли. Намочите тонкую махровую салфетку в этом растворе и положите на лицо на 10-15 минут. Кожа отдохнёт и посвежеет'

3. Не дайте шанса воспалению

Заметили, что прыщи и покраснения всегда появляются в самый неподходящий момент перед важной встречей или праздником? Решить проблему может масло чайного дерева. Нанесите его ватной палочкой на проблемную зону, подождите десять минут, пока кожа подсохнет, а затем капните на прыщ "Визин" (успокаивающие капли для глаз). Это снимет покраснение.

4. Уберите круги под глазами и припухлость век

В первом случае выручит тональный крем: наложите его аккуратно кисточкой на тёмную зону, растушуйте пальцами, двигаясь снизу вверх, и зафиксируйте рассыпчатой пудрой. Во втором поможет сырой картофель (богат калием, который выводит лишнюю жидкость из организма). Очистите картофелину, отрежьте две дольки и положите их на глаза на пять-десять минут отек спадёт.

5. Широко открытыми глазами

Когда нет времени на макияж глаз, не экспериментируйте. В спешке что-то стоящее редко получается даже у профессионалов. Достаточно подвести контур, наложить два вида теней и накрасить ресницы. Женщинам за 30 стилисты рекомендуют очерчивать только верхние веки чтобы избежать эффекта усталых глаз. Что касается, век, то воспользуйтесь тенями двух оттенков: белые перламутровые или цвета шампанского наносят под изгибы бровей и на внутренние уголки глаз (заходя немного на верхние и нижние веки, чтобы в итоге получились буквы V); темные накладывают на внешние уголки и в складки век, обязательно растушёвывая. Для ресниц лучший выбор коричневая либо серая тушь (взгляд получится мягче).

Макияж. freepik.com/cookie_studio.

6. Наложите правильный тон

Чтобы кожа выглядела сияющей, учтите следующие рекомендации: для вечернего макияжа предпочтительнее более светлый оттенок; наносите тон тонким слоем на всё лицо, включая веки, основание нижней челюсти и верхнюю треть шеи. Покрытие не должно обрываться резко его тщательно растушёвывают по краям. Если нет времени долго готовиться к макияжу, умойтесь и наложите увлажняющий тон непосредственно на кожу. Затем припудритесь и нанесите румяна. А теперь возьмите три кубика льда и энергичными круговыми движениями пройдитесь ими по всему лицу. Не бойся размазать make up каждый кубик используется только до того момента, когда он начнёт таять.

7. Подведите глаза карандашом и тенями

Многие девушки жалуются, что спустя какое-то время нарисованный контур теряет четкость и плывёт. Этого не произойдёт, если подводить глаза карандашом после нанесения на веки тонального крема и пудры. Затем нужно ещё раз припудрить карандашную линию и наложить поверх неё тени для век такого же цвета.

8. Добавьте глазам блеска Чтобы взгляд сиял, поставьте в уголках глаз едва заметные красные точки (воспользуйся помадой и кисточкой). Они обязательно должны быть крошечными!

9. Замаскируйте морщинки

Перед тем как делать макияж, нанесите на лицо хороший увлажняющий крем, который заполнит и выровняет мелкие морщинки. Дайте крему полностью впитаться в кожу (обычно для этого нужно 2-3 минуты) и только после этого приступайте к макияжу.

Макияж. freepik.com/lookstudio.

10. Загрунтуйте губы

Это продлит жизнь помаде. Если кожа сухая, сделайте это тональным кремом, если жирная пудрой. Затем нарисуйте контур и кисточкой нанесите помаду или блеск.

11. Реанимируйте причёску

Самый быстрый способ придать волосам ухоженный вид это завить кудри! Чтобы в спешке не обжечься, держите между плойкой и кожей головы пластиковую расчёску. Так вы быстро завьёте локоны у caмых корней. Совсем нет времени на то, чтобы вымыть голову? Ничего страшного, вчерашняя причёска будет ещё лучше держать форму сегодня. Просто вотрите небольшое количество талька в корни, опустите голову вниз и как следует расчешите волосы. Или скрутите хвост "верёвкой", оберните его вокруг основания и подколите шпильками. Лёгкий беспорядок только приветствуется выбившиеся пряди придадут причёске небрежный шик.

Девушка. Новый год. freepik.com/lookstudio.

12. Возьмите в помощники волшебный шарф

Зрительно удлинить волосы и создать праздничный образ можно при помощи яркого шёлкового шарфа. Затяните волосы в хвост и завяжите концы шарфом. Если волосы средней длины, обвяжите голову шарфом, оставив свободные концы сбоку (в стиле 20-х годов).

13. Сделайте безупречный маникюр

Отдайте предпочтение нейтральному полупрозрачному лаку. Если вы делаете маникюр заранее, такой лак дольше сохранит аккуратный вид. Если же вы красите ногти в последний момент, достаточно нанести один слой и тогда лак быстро высохнет, а маленькие неровности не будут заметны.

14. Протрите подмышки долькой лимона

Совет для тех, кого донимает излишняя потливость. После душа насухо вытрите кожу подмышек, а затем протрите долькой лимона. Цитрус сужает поры, и сухость на ближайшие три-четыре часа гарантирована.

15. Проснитесь и пойте

Чтобы прийти в себя и проснуться, раскройте глаза как можно шире и попытайтесь дотянуться кончиком языка до подбородка. Замрите на 10 секунд. Расслабьтесь и повторите ещё 5 раз. Такое упражнение тонизирует мышцы лица, помогает бороться с отёками и предупреждает морщины. В завершение зарядки сделайте вращения шеей.