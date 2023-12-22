23 декабря
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Васнецовы, Ивановы и большая порция "Уральских пельменей": что покажет СТС в Новый год

Канал СТС начнёт отмечать главный российский праздник на два дня раньше в компании хорошо знакомых героев. Зрители увидят новогодние серии любимых сериалов, лирическую комедию по пьесе Александра Цыпкина, а 31 декабря всех ждёт новый концерт "Уральских пельменей".

"Уральские пельмени".
"Уральские пельмени".
Фото пресс-службы телеканала СТС.

"Папины дочки. Новогодние"

Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь всей семьёй на Мальдивы и везёт дочек, Тамару, Машу и соседа Борю в подмосковный комплекс с пятизвёздочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой. Правда, на месте компания понимает, что всё не так роскошно, как им обещал горе-отец.

&quot;Папины дочки&quot;.
"Папины дочки".
Фото пресс-службы телеканала СТС.

"Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения"

Ивановы летят встретить Новый год в Египте, но на борту сталкиваются с грабителями, которые хотят вывезти за границу украденное из музея кольцо. В полёте завязывается драка, из-за чего самолёт экстренно садится в Ереване. На носу Новый год, гостиницы заняты, но всех выручает брат Гамлета - Давид. Казалось бы, теперь можно спокойно отметить праздник, но музейный экспонат случайно попадает к Ивановым, а грабители не оставляют попыток его вернуть.

"Не скажу"

Накануне Нового года отец шестилетней Вари по ошибке берёт чужое пальто, в котором находит дорогое украшение. Дома он понимает, что письмо дочери Деду Морозу осталось в кармане его утерянного пальто. Чтобы сохранить веру в чудо у ребёнка, родителям предстоит найти письмо, которое затерялось в огромной Москве, а заодно вернуть найденный подарок.

"Много шубы из ничего"

&quot;Уральские пельмени&quot;.
"Уральские пельмени".
Фото пресс-службы телеканала СТС.

31 декабря зрителей СТС ждёт традиционный марафон лучших выпусков легендарной команды "Уральские пельмени", которая в этом году отмечает 30-летие. Готовиться к празднику можно в компании героев программ "Мятое января", "Дело пахнет мандарином", "Визги шампанского", "Ёлки, дети, два стола", а вечером покажут самое свежее шоу. В этот раз "пельмени" откроют новогоднее агентство "Синяя сказка", встретят праздник в полицейском участке в компании Шарапова, приготовят салат с активированным углём и познакомят с братцем Сушняком из своей версии сказки "Двенадцать месяцев" и расскажут, как вернуть использованные фейерверки.

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