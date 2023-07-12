Новое шоу "Лучший друг человека" расскажет о четвероногих питомцах, проявивших чудеса героизма

Сегодня, 12 июля, на ТВ-3 состоится премьера социального проекта "Лучший друг человека" о четвероногих питомцах, проявивших чудеса героизма. Новая передача продолжит серию "Историй одного спасения", рассказывающих о невыдуманных случаях, где люди оказывались на грани жизни и смерти, но были спасены. В эту линейку также входят проекты "Вернувшиеся", "Врачи" и "Герои", которые выходили на ТВ-3 и не оставили телезрителей равнодушными.

Порой самые обычные животные оказываются способны на такие бесстрашие и преданность, которые свойственны далеко не всем людям. Они спасают хозяев из пожара или помогают избежать нападения на улице, преодолевая собственные фобии. Но и человек не остаётся в долгу и идёт на отчаянные поступки - иногда даже рискуя жизнью, чтобы выручить из беды пушистого друга.

Участников "Лучшего друга человека" и их питомцев искали по всей России. В Томской области, например, кот по кличке Семён спас своего хозяина и его девушку от смерти под завалами, когда в доме неожиданно обвалился потолок. А в Саратове ещё один отважный кот разбудил своего хозяина во время ночного пожара в квартире: мужчина уснул с включённым телевизором, а его домашнее животное всеми силами пыталось сообщить ему об опасности.

Шоу "Последний герой". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ведущей проекта стала актриса, певица, шоувумен и большая любительница собак - Надежда Ангарская. Зрители знают её по КВН и шоу Comedy Woman на ТНТ. В 2020 году она выиграла реалити-шоу "Последний герой. Зрители против звёзд".

В первом сезоне проекта канал расскажет самые необычные истории, которые ещё раз напомнят людям о том, что животные - действительно самые преданные и бескорыстные друзья. Один эпизод длится 48 минут, всего в цикл войдёт 16 серий. "Лучший друг человека" будет выходить раз в неделю на ТВ-3.