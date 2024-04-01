1 апреля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Бессонница.
Уйди, прошу, бессоница! 10 правил крепкого и здорового сна

Новый сезон "Обоюдного согласия" поднимет острую тему домашнего насилия

Сегодня, 1 апреля, в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера нового сезона детективного сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Главные роли в проекте исполняют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская. Сериал превратился в альманах и сохранив название, расскажет совершенно новую историю.

Сериал "Обоюдное согласие".
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

По сюжету нового сезона Марина (Глафира Тарханова) и Григорий (Максим Ползиков) Венишевы празднуют "фарфоровую свадьбу" - они уже 20 лет вместе и родили троих детей. Он - успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. А через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она - рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать.

Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Следователь Анна (Диана Арбенина) допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Главная улика - отпечатки супруги на ноже. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать всё быстро и складно - учитывая дружбу покойного с мэром города. Но складно всё равно не получается: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время драки перед смертью. Скорее всего, они являются результатом происходившего в доме Венишевых домашнего насилия.

Дело на первый взгляд кажется простым и понятным, но чем больше людей оказываются в него вовлеченными, тем сложнее понять, кому было выгодно убийство Гриши. А следовательница Анна чует неладное: её шеф почему-то не хочет привлекать к убийству лишнего внимания и очень спешит поскорее закрыть дело...

Сериал &quot;Обоюдное согласие&quot;.
Сериал "Обоюдное согласие".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

"До съёмок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по её пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее", - говорит Диана Арбенина.

Первый сезон "Обоюдного согласия" Валерии Гай Германики вышел в 2022 году и стал хитом. В первом сезоне режиссёр подняла тему борьбы за справедливое возмездие над теми, кто совершил сексуализированное насилие, но избежал судебного преследования.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость