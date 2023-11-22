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Неузнаваемый Тимофей Трибунцев расследует загадочные убийства с цитатами Пушкина в сериале "Цербер"

Пока Первый канал собирается с духом и ждёт начала кампании по выборам президента России, чтобы показать а телеэфире "Дни гнева" (расширенная и дополненная многими сюжетными ходами телеверсия "Союза спасения"), в киносреде много шума наделал конспирологический триллер "Цербер", который тоже перенесёт зрителей в начало XIX века - и покажет, какие события могли бы развиваться в царской России после неудачного декабристского восстания. Премьера сериала состоится 23 ноября в онлайн-кинотеатре Premiere.

Сериал "Цербер".
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

"Цербер" - это лихо закрученный исторический триллер о последствиях восстания декабристов. Спустя несколько месяцев после бунта полиция продолжает искать и допрашивать его участников и людей, сочувствующих декабристам. В то же время столицу охватывает серия загадочных убийств. Жертвами становятся те, кто мешал декабристам организовать "марш справедливости" на Сенатской площади и доносил на мятежников.

Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

На телах жертв обнаруживаются метки: открытки со стихами Александра Пушкина - поэта, который чудом не оказался 26 декабря 1825 года вместе со знакомыми офицерами на берегу Невы. Расследованием преступлений занимаются дотошный и обладающий неким особым даром московский сыщик Лавр Петрович и освобождённый из под ареста дворянин Александр Бошняк.

Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.
Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.
Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.
Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

"Цербер" - это не только напряжённый детектив, но и историческая костюмированная драма. Среди героев сериала зритель обнаружит множество известных исторических персонажей. Ведущий следствие Бошняк в исполнении Сергея Марина - известный ботаник и флорист, который также работал в тайной канцелярии. Возлюбленная Бошняка польская красавица Каролина Собаньская в исполнении Веры Колесниковой - муза Пушкина, в которую был страстно влюблён поэт в молодые годы. Евгений Цыганов воплотил на экране образ ключевой фигуры русской разведки того времени графа Ивана Осиповича Витта. В сериале также появляются император Николай I, Александр Пушкин, граф Бенкендорф и другие хорошо известные исторические личности.

Сериал &quot;Цербер&quot;.
Сериал "Цербер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

Главная роль сыщика досталась 50-летнему Тимофею Трибунцеву, которому уже не раз доводилось примерять исторические костюмы. Например, в сериале "Алиби" он являлся к персонажу Евгения Стычкина в образе Фёдора Достоевского. Но узнать его в кадре будет непросто - сухощавое лицо Трибунцева скрыто за слоями сложного пластического грима - и выглядит он устрашающе: опухший, толстый, лысый и старше своего возраста. Примечателен не только грим Трибунцева, но и всех персонажей - каждый человек в кадре выглядит максимально похоже на человека 1826 года - от одежды до внешности и причёски.

Соратника героя Трибунцева на экране воплотил Сергей Марин, тоже часто снимающися в исторических проектах ("Собор", "Екатерина"). Остальные роли достались не менее известным артистам: в касте значатся Евгений Цыганов ("Мёртвое озеро"), Кирилл Кяро ("Эпидемия"), Александр Горбатов ("Художник") и другие. Практически все актеры, задействованные в сериале, ранее уже сотрудничали с режиссёром Владимиром Щегольковым, который взялся за постановку "Цербера".

Примечательно, что исторический сериал ещё до онлайн-премьеры одержал победу этим летом на фестивале "Пилот" в номинации "Лучший пилот. Выбор жюри".

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