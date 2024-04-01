"Неукротимая Неупокоева" вернулась к бывшему жениху, чтобы расследовать пропажу племянников

Полицейские сериалы с расследованиями, интригами и погонями стали популярны в нашей стране в лихих 1990-х. Тогда ведущая роль обычно доставалась мужчинам. Однако вот уже больше 20 лет в нашем кинематографе царит равноправие: женщины-следователи на экране давно и прочно заняли своё место. Героине сериала "Неукротимая Неупокоева", который 1 апреля начнут показывать на канале "Россия", придётся серьёзно постараться, чтобы протиснуться в стройные ряды красавиц в погонах.

"На нашем ТВ много проектов, где следователей играют женщины. Это и прекрасные "Тайны следствия", и "Спасская". Но наша Зоя Неупокоева - необычная, отличается от всех, это другой характер - лёгкий и очень позитивный. Мне, как режиссеру, очень интересны и героиня, и сочетание жанров", - гоаорит режиссёр проекта Виталий Воробьев.

Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Зоя Неупокоева (Дарья Урсуляк) - успешна, напориста, уверена в себе. Однажды она сама делает предложение своему начальнику - преуспевающему адвокату Роману (Евгений Пронин). Но в итоге остаётся и без любимого мужчины, и без работы. А вскоре в её семью приходит беда - бесследно пропадают племянники Зои. Стараясь разобраться в этом запутанном деле, она обращается за помощью к следователю Денису (Михаил Кремер), за которого когда-то собиралась выйти замуж, но сбежала в Москву, чтобы сделать карьеру в столице... И вот теперь героиня понимает, что в молодости совершила большую ошибку. Но даст ли судьба второй шанс? И хватит ли Зое духа бороться за мужчину, который женат на её коллеге?

Сериал "Неукротимая Неупокоева". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Неупокоева совсем на меня не похожа. Это совершенно другая женщина со своими методами решать проблемы и преодолевать трудности. Мне очень симпатична героиня, я бы с ней дружила. У неё нет каких-то специальных приёмов и методов. Она действует интуитивно и часто бывает права. Уникальность этого сериала как раз и заключается в этом образе. Мне бы очень хотелось, чтобы его посмотрели мои ровесники, потому что мы попытались рассказать историю Неупокоевой в контексте "поколения сэндвича": когда тебя зажало со всех сторон, ты всем должен, хочешь всем помочь, а на себя не остается сил, времени и нервов. Мы внедрили в сюжет актуальные темы, чтобы Зоя не была оторвана от повестки и реальности, в которой живет мое поколение. Это отношения с родителями, с детьми, темы домашнего насилия и психологической помощи себе и людям, которых ты любишь. Я надеюсь, моя героиня многих зацепит, - говорит Дарья Урсуляк, исполнительница главной роли.