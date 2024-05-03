Небесное создание: 95 лет Одри Хепберн, звезде "Римских каникул" и "Как украсть миллион"

Одри Хепберн, которой 4 мая исполнилось бы 95 лет, была уникальна: аристократическая внешность, острый ум, искренность и непринуждённость в общении - и всё это в сочетании с практически эфирной невесомостью в движениях и надзвёздной красотой. Мужчины теряли дар речи в её присутствии и боялись к ней прикоснуться: вдруг вспорхнёт крылышками и улетит, как фея...

Светлая личность

"Жить - это как бежать по музею. Только потом вы начинаете по-настоящему осознавать то, что увидели, - вспоминать, думать об этом, наводить справки в книгах. Понять и принять всё сразу невозможно" - так когда-то сказала Одри Хепберн.

В случае с её собственной судьбой сравнение точное: её "музей" был полон экспонатов, за каждым из которых стояла своя история - иногда забавная, иногда грустная, но почти всегда уникальная. Будто бы это была и не жизнь вовсе, а голливудский сценарий, в котором смешалось всё: любовь и разочарования, трудное детство и неожиданная слава... И даже финал оказался почти по-голливудски красивым. Нет. не счастливым. Светлым.

Одри Хепберн. IMDB.com

"Свет" - вообще ключевое слово в её истории. Стиль, элегантность, грация, женственность - всё это, разумеется, тоже. Но сначала всё-таки свет. Особый, внутренний, мягкий, он был во всём: во взгляде, в улыбке, в жестах. Именно он покорил в своё время не только зрителей, но и тех людей, которые сыграли решающую роль в судьбе Одри Хепберн: режиссёров Уильяма Уайлера и Билли Уайлдера, кутюрье Юбера де Живанши, её партнёров по фильмам - Грегори Пека, Кэри Гранта, Уильяма Холдена. А ещё любивших её мужчин...

Эхо войны

Одри Хепберн. wallpaperfx.com

Но любовь и слава были позже. Сперва - война. Детство будущей звезды прошло в оккупированной немцами Голландии. Постоянный голод, аресты, гибель близких, и главное - гнетущий страх. Она пережила всё, но сумела сохранить о том времени хорошие воспоминания. "Знаете, ребёнку не так-то много на самом деле нужно для счастья. Рядом была мама, у нас была крыша над головой. А что ещё?" Это потом она поняла, что ничего бесследно не проходит, - война и связанные с ней лишения серьёзно подорвали здоровье Одри: худоба, ставшая её визитной карточкой, была, по мнению некоторых, следствием перенесённого в детстве голода. Говорят, пережитое сказалось и на душевном состоянии Хепберн: на протяжении всей жизни актриса периодически страдала депрессиями.

Невыносимая лёгкость бытия

Одри Хепберн. IMDB.com

Диагноз - депрессия в отношении такой актрисы звучит более чем неожиданно. Принцесса Анна из "Римских каникул", влюблённая Сабрина из одноимённой романтической комедии, беззаботная Холли из "Завтрака у Тиффани"... Большинство её героинь - образцы лёгкости, невинности, трогательной, почти детской непосредственности, никакого надлома, ни тени надрыва или трагизма. Трудно поверить в то, что актриса, исполнявшая эти роли, вообще знала о том, что такое тоска и мрачные мысли. Но она знала. Вот только не переставала при этом быть удивительно светлым человеком, потому и "лёгких" персонажей играла так точно, со стопроцентным попаданием в образ.

Одри Хепберн. IMDB.com

Депрессии не сделали её ни капризной, ни заносчивой, ни злобной - и в этом главное отличие Хепберн от большинства голливудских кинодив с подобным недугом. Она вообще никогда не была дивой в общепринятом понимании этого слова. Её амплуа не королева, а принцесса - вечная девочка, шалунья и всеобщая любимица. Лишь однажды Одри позволила себе сорваться. Узнав, что музыкальные партии в фильме "Моя прекрасная леди" будет исполнять не она, а дублёрша-певица, актриса ушла со съёмочной площадки, громко хлопнув дверью. А позже вернулась и извинилась перед режиссёром и партнёрами по мюзиклу.

Увы, как это нередко бывает, личная жизнь Одри Хепберн складывалась не так удачно, как её кинокарьера. Те, кто знал актрису близко, утверждали, что в спутники себе она выбирала мужчин с абсолютно противоположнымтипом характера - сложных, резких и...неверных. Будто бы пыталась на собственном примере доказать истинность знаменитой фразыо том, что противоположности притягиваются. Но в её случае всем известное правило не сработало - каждый раз притяжение оказывалось недостаточно сильным.

Как гений чистой красоты

Одри Хепберн. IMDB.com

Только оставив кино и поселившись в небольшом швейцарском городке, она сумела почувствовать себя по-настоящему счастливой, получить то, что не смогли ей дать ни слава, ни мишура великосветских приёмов. Ведь несмотря на свой звёздный статус, Одри так и не стала публичным человеком по своей сути.

То, что она однажды очутилась на голливудском Олимпе, если вдуматься, вообще кажется странным. В ней не было ни апломба, ни нахрапистости, ни склонности к скандалам и эпатажу - ничего из того, что обычно помогает начинающему актёру пробиться к вершине. Её будто бы занесло откуда-то шальным ветром, как девочку Элли в Волшебную страну Оз. Кто-то скажет, что всё дело в везении. Но, скорее всего, это просто тот случай, когда зритель сам, по наитию, выбрал свою героиню. Выбрал и уже не захотел отпускать - наверное, почувствовал тот самый исходящий от неё мягкий внутренний свет.

Одри Хепберн. kinopoisk.ru

"Я никогда не думала, что такое лицо, как у меня, способно оказаться на обложках журналов, - признавалась актриса. - Видимо, я просто родилась с чем-то, что требовало аудитории в те особые времена". Впрочем, дело тут, пожалуй, вовсе не в эпохе и не в особых временах - в героине чистой, непосредственной и невинной нуждается любой зритель и в любые годы. Вот только героини такие приходят редко и остаются ненадолго. Зато запоминаются навсегда. Как и подобает настоящим

принцессам.