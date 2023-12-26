Не плачь, девчонка! В шоу "Суперстар!" вылетела последняя певица и в финале зрителей ждут мужские разборки

Четвёртый сезон популярного шоу "Суперстар!" вышел на финишную прямую - уже в субботу, 30 декабря, станет известно имя очередного победителя. По правилам в полуфинале участники показывали сразу два номера - сольный и в дуэте с конкурсантами прошлых сезонов. Для некоторых из конкурсантов выступления оказались крайне драматичными, а в турнирной таблице произошли изменения. Главный итог - у шоу будет победитель-мужчина, проект покинула последняя певица.

Несмотря на то, что к восьмому конкурсному дню осталось всего пять артистов, в этот вечер зрители увидели на сцене 10 суперстаров. В первой части программы каждый участник исполнил хит из минувших трёх сезонов шоу. Во второй части музыканты выступили в дуэте с "суперстарами" прошлых лет. И за каждый номер жюри выставляло оценки.

Так, Феликс Царикати спел вместе с Натальей Власовой - участницей второго сезона "Суперстар!". Кай Метов выступил дуэтом с участницей первого сезона Алисой Мон. Анастасию Макаревич поддержал участник второго сезона Авраам Руссо. Игорь Наджиев спел с Алёной Иванцовой - участницей третьего сезона "Суперстар!". А Жан Милимеров, также участник третьего сезона, пришёл поддержать Алексея Глызина.

Шоу "Суперстар!". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам голосования жюри лидерами стали Алексей Глызин и Игорь Наджиев, набравшие по 66 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы заняли Кай Метов и Феликс Царикати с 64 баллами.

Жюри остались недовольны номером Анастасии Макаревич. В основном судьи критиковали подачу выбранной ей композиции - она исполнила песню "Нелюбимая" из репертуара группы "А'Студио". Сразу после номера уточнив, что никогда не переживала подобных эмоций в жизни, поэтому, возможно, ей не удалось передать верный настрой. В итоге Макаревич присоединилась к Лике Стар, Ларисе Черниковой, Екатерине Суржиковой, Татьяне Маркове и Алексею Гоману, которые ранее выбыли из проекта.

Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Анастасия Макаревич. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Для меня было большой радостью быть на этой сцене. Прежде всего хочу поблагодарить своего папу, который сделал из меня артистку. Я безумно благодарна всей невероятной команде "Суперстара!". Над эти проектом работают очень талантливые люди, которые с такой любовью делают своё дело, поэтому оно и получается таким феерическим и фантастическим. Спасибо, что я спела столько прекрасных песен и поучаствовала в таком количестве красивых номеров. Надеюсь, я открыла себя для вас с новой стороны", - сказала Анастасия на прощание.

Шоу "Суперстар!". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Кстати, в этом сезоне судьям проекта было решено дать возможность самим выступить на сцене. В этот раз пришла очередь Стаса Пьехи. Совместно с певицей Гузель Хасановой он исполнил композицию "Тёмная полоса", автором слов и музыки которой был член жюри. Несмотря на то, что выступление проходило вне конкурса, судьи единогласно оценили номер на высшие баллы.