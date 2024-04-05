"Не надо указывать мне!" Константину Гецати не понравилось хамство участниц шоу "Невеста. Экстра-любовь"

В субботу, 6 апреля, на ТНТ выйдет новый выпуск романтического проекта "Невеста. Экстра-любовь", в котором под угрозой вылета окажутся сразу две фаворитки шоу. А одна из девушек проведёт ночь с аланским провидцем.

В этот раз на индивидуальное свидание с Константином Гецати отправилась Мария Махаринская. Главный герой устроил ей прекрасный романтический день и вечер у океана, прогулку на лошадях, пикник при свечах. Свидание растянулось на всю ночь, и утром участницы шоу не обнаружили Марию за завтраком, гадая, вернётся ли она со свечей или уедет домой.

Телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Еще четыре участницы отправились на групповое свидание с Константином на мандариновую ферму. Девушки пообщались с главным героем, а также раскрыли ему некоторые секреты, причём не только свои. Так, одна из фавориток проекта Александра Волкова сильно подставила Ольгу Меганскую, рассказав то, о чём главному герою лучше было бы не знать. В итоге перед церемонией Константин поставил условие Ольге Меганской, которое её очень не понравилось.

Телешоу "Невеста. Экстра-любовь". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Также Гецати поставил на место и Александру Волкову, которая общалась с ним слишком дерзко, перебрав на свидании с алкоголем. "Давай договоримся так. Если ты хочешь заканчивать разговор и делать это прилично, то просто говоришь: "Хорошо, я все поняла, до свидания!" И не указываешь мне, куда мне идти и что делать!", - обратился к девушке Константин Гецати.