Навигатор отличного самочувствия на 2024 год: зима

У каждого из нас собственная жизнь: свои фирменные рецепты красоты, особые диеты, личный фитнес и оригинальные планы на отдых. Но, может, стоит попробовать что-то новенькое? Наш календарь-навигатор по жизни на целый год вперёд поможет сделать правильный выбор в любой ситуации.

Декабрь

Короткие декабрьские дни расцвечены огнями нарядных витрин. Превращаемся в детей - ждём подарков!

Спорт. В этот период полезны активные упражнения на свежем воздухе, оздоровительный бег. Вот только гололедица не даёт осуществить эти планы. Попросите Деда Мороза подарить вам на Новый год домашний велотренажёр или беговую дорожку - и бегом к новым свершениям, к новому счастью!

Еда. В преддверии новогодних лукулловых пиров декабрьский стол не должен быть тяжёлым. Но зимняя согревающая пища не может быть бедна белком, поэтому предпочтение отдайте рыбе и нежирному мясу. Блюда месяца: рыба, запечённая в фольге с овощами, или отварная холодная говядина с крепким солёным огурчиком.

Процедура красоты. Грязевое, водорослевое, восковое, имбирное, кокосовое, шоколадное - выбирайте обёртывание на свой вкус! Такая процедура не только увлажняет и питает кожу, которая зимой особенно нуждается в этом, но и поднимает настроение.

Январь

Мы полны сил и надежд, а значит, самое время начинать новую жизнь, в которой всё будет так, как загадывалось.

Лыжные прогулки. freepik.com/prostooleh

Спорт. Изматывающие тренировки в фитнес-клубе не добавят сил, а вот лыжные прогулки в выходные поднимут настроение и разрумянят щёчки. Представьте себе заснеженные тропинки, удовольствие от горячего чая из термоса, приятную усталость в конце!

Еда. Зима не лучшее время для того, чтобы худеть. Сейчас нам необходима горячая жирная пища, сдобренная специями, иначе организм не выдержит холодов. Самое разумное решение месяца, позволяющее скинуть 2-3 "новогодних" кило, - отказ от позднего ужина. Согрейтесь куриным бульончиком.

Процедура красоты. Зимой самое время пойти в баню, а там натирать тело душистыми маслами, чтобы организм не обезвоживался и сохранял тепло. А чтобы не простужаться и избежать сезонной депрессии, начните закаляться: обливайтесь прохладной водой, постепенно понижая её температуру.

Февраль

Месяц неустойчивой погоды и переменчивых настроений, когда солнечные морозные дни сменяются слякотью и капелью. Сохранять бодрое расположение духа, несмотря на капризы уходящей зимы, вам поможет чёткое расписание дел и развлечений.

Пилатес. freepik.com/prostooleh

Спорт. Откройте для себя модные йогу и пилатес - те виды спорта, которые не потребуют особенных физических усилий. Медитации, правильное дыхание, лёгкая растяжка, и как результат - прекрасное самочувствие и новые силы для встречи грядущей весны!

Еда. В конце зимы нехватка витаминов должна быть восполнена с помощью зелени и овощей. Салаты, запеканки, щедро присыпанные травами, овощи на пару и свежевыжатые соки - такое меню наверняка пойдёт вам на пользу.

Процедура красоты. Парафинотерапия: согревающая процедура отлично подходит для холодного времени года. Косметический парафин с биодобавками смягчает стопы, разглаживает и омолаживает кожу рук. Восстановить свежесть лица помогут термоактивные маски. Зимой кожа выглядит безжизненной, как будто заснувшей, оттого что под действием низких температур кровеносные сосуды сужаются и клетки получают меньше питательных веществ. Термомаски позволят активным компонентам крема глубже проникать в кожу.