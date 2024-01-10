Навигатор отличного самочувствия на 2024 год: весна

У каждого из нас собственная жизнь: свои фирменные рецепты красоты, особые диеты, личный фитнес и оригинальные планы на отдых. Но, может, стоит попробовать что-то новенькое? Наш календарь-навигатор по жизни на целый год вперёд поможет сделать правильный выбор в любой ситуации.

Весна

Март

Наконец-то весна! Прекрасное время для нового взлёта творческой фантазии.

Спорт. Чтобы разбудить организм, возьмитесь за себя активно. Весеннюю вялость и гиподинамию помогут преодолеть степ и шейпинг. Пара часов в неделю, проведённые в фитнес-клубе, подарят бодрость и лёгкость.

Еда. В зерне начало жизни и её источник. "Пробуждённые" семена вписываются в любую диету. Они идеально подходят детям и пожилым людям, вегетарианцам, спортсменам да и вообще всем, кто хочет хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Просто добавляйте в любимое блюдо горсточку пророщенного овса, пшеницы или других злаков.

Процедура красоты. Хочется поторопить весну, погреться на солнышке. Но за окном ещё пасмурно. Значит, идём в солярий. Даже искусственные лучи обогатят организм витамином D, отвечающим за иммунитет и хорошее настроение.

Апрель

Всё длиннее дни, всё теплее долетающие из южных стран ветра. Всё меньше обижаетесь на прошлое и всё больше думаете о будущем: что надеть, что купить, куда поехать в отпуск, но самое главное - как похудеть!

Пробежка. freepik.com/pressfoto

Спорт. Начинайте пробежки по расчищенным от последнего снега и подсохшим на солнышке дорожкам стадиона. Рано утром, когда воздух ещё свежий, бегите навстречу весне, заодно расставаясь с лишними килограммами.

Еда. Для наших дальних "южных" целей и грёз о стройной фигуре главная еда - ананасы: они сжигают жиры, обеспечивают организм витаминами и клетчаткой, снижают аппетит. Добавляйте экзотический фрукт в салаты и даже в мясные блюда в качестве необычного и вкусного гарнира.

Процедура красоты. Альтернатива жаркой сауне - инфракрасная кабина. Под мягким воздействием целебных лучей излечиваются хронические воспаления, прогреваются внутренние органы, уходит усталость.

Май

Любимые майские праздники, запах сирени, цветущие вишни, дачные хлопоты и пикники.

Спорт. Отыщите конно-спортивную базу и, выбрав лошадку поспокойнее, отправляйтесь на романтическую прогулку верхом. Всего несколько уроков верховой езды помогут улучшить осанку. Вы и окружающие это сразу, без сомнения, заметите.

Барбекю. freepik.com/cookie_studio

Еда. Пригласите друзей на барбекю. Приготовьте на гриле нежирную рыбу или овощи, а мясо замаринуйте в минеральной воде - шашлык получится мягким, нежным, но совсем не жирным.

Процедура красоты. Позвольте себе понежиться в джакузи с минеральной водой - ведь только в спа-салоне можно по-настоящему расслабиться. Из такой почти волшебной ванны вы выйдете помолодевшими и похорошевшими.