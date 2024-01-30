Наследие мастера: самые удачные и провальные фильмы, снятые по произведениям Михаила Булгакова

Новая версия "Мастера и Маргариты" уже в кино, имя автора романа снова на слуху. Булгаков - один из самых известных писателей ХХ века. Все его работы легко умещаются в десяток не слишком толстых томов, однако влияние Булгакова на русскую литературу и культуру переоценить невозможно. Журнал "Телепарк" предлагает вспомнить известные фильмы, снятые по произведениям Михаила Александровича.

"Бег" (1970)

"Бег". kinorium.com

Фильм, созданный по мотивам произведений "Бег", "Белая гвардия" и "Чёрное море", критики относят к лучшим работам режиссёрского тандема Владимира Алова и Александра Наумова. Потрясающе убедительно выглядит в роли генерала Хлудова Владислав Дворжецкий: кажется, что за его жуткими галлюцинациями вот-вот настанет апокалипсис. В фильме также снялись Михаил Ульянов, Алексей Баталов, Людмила Савельева, Евгений Евстигнеев.

"Дни Турбиных" (1976)

"Дни Турбиных". kinorium.com

Каноническая экранизация одноимённой булгаковской пьесы: на примере семьи Турбиных Владимир Басов вслед за Булгаковым показывает судьбу русской интеллигенции во время гражданской войны. В фильме собран звёздный состав актёров: Андрей Мягков (Алексей Турбин), Валентина Титова (Елена Тальберг), Василий Лановой (Шервинский), Олег Басилашвили (Тальберг), Пётр Щербаков (Студзинский).

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

"Иван Васильевич меняет профессию". kinorium.com

Этот любимый всеми фильм снят по мотивам пьесы "Иван Васильевич". У Булгакова действие разворачивается в 30-е годы, а Гайдай "отодвигает" его почти на полвека вперёд, в Советский Союз эпохи 70-х, меняя детали и имя главного героя: инженер Тимофеев становится Шуриком. "Иван Васильевич меняет профессию" мгновенно разлетелся на цитаты и не сходит с телеэкранов, являя собой яркий пример классики отечественного кинематографа.

"Собачье сердце" (1988)

"Собачье сердце". kinorium.com

Булгаков написал "Собачье сердце" в 1925 году, но в первые в СССР она была опубликована в 1987-м, за год до начала съёмок фильма. Картина Владимира Бортко по праву вошла в копилку шедевров советского кинематографа.

Экранизация действительно вышла блистательной: прежде всего потому, что режиссёр проявил предельное уважение к первоисточнику. Никакой отсебятины, никаких авторских интерпретаций. В повести Булгакова отсутствует разве что сцена с выступлением Шарикова перед учёными и обмороком профессора Преображенского, но и она вполне очевидно работает на сюжет и не выбивается из остального действия. Актёры исполнили свои роли великолепно. После образа, который создал Евгений Евстигнеев, профессора Преображенского нельзя даже представить иным. То же относится и к доктору Борменталю в исполнении Бориса Плотникова, и в особенности к самому Шарикову, которого сыграл Владимир Толоконников.

"Роковые яйца" (1995)

"Роковые яйца". kinorium.com

Иногда бывает, что молодой постановщик, чей глаз ещё не замылен, снимает шедевр. К сожалению, фильм режиссёра Сергея Ломкина по "Роковым яйцам" - не тот случай. Актёрский ансамбль подобрался блестящий (Олег Янковский, Михаил Козаков, Нина Усатова, Семён Фарада, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт!), но фильм вышел провальный. Это обычное для тех лет чернушное постперестроечное кино, к тому же в фильме на редкость беспомощные спецэффекты и вялая актёрская игра.

Но причина провала - режиссёр. Ни к селу ни к городу в картине появляется Воланд, который передаёт в руки профессора Персикова красный луч, именно он подменяет куриные яйца на змеиные. Зачем - непонятно. Возможно, режиссёру захотелось причаститься к одному из главных романов столетия, но сил и решимости на экранизацию "Мастера" не хватило, так что пришлось ограничииться заимствованиями.

"Театральный роман" (2002)

"Театральный роман". kinorium.com

Экранизация неоконченного романа Михаила Булгакова, где зло пародируется атмосфера Московского Художественного театра в пору, когда его основатели - Станиславский и Немирович-Данченко - заматерели, осознали себя классиками и погрязли в собственных штампах. Герой романа Максудов (читай - сам Булгаков, проведший в стенах МХТ много лет и писавший для него) предлагает Независимому театру свою пьесу и сталкивается с абсурдным закулисьем прославленного коллектива.

"Записки юного врача" (2011)

"Записки юного врача". kinorium.com

Британцы сняли мини-сериал по Булгакову как бы про Россию, но наполнили его "британскостью". Место гуманистического пафоса, унаследованного Булгаковым у русской литературы XIX века, у них заняло вудхаузовское чувство юмора - основа английского национального достоинства. Узнать себя в этом русский зритель при всем желании не сможет, зато понаблюдать за скрещением русской культуры с таким обаятельным менталитетом может быть полезно.

"Морфий" (2008)

"Морфий". kinorium.com

По мотивам одноимённого рассказа и "Записок юного врача" Алексей Балабанов снял фильм, вызвавший неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Сценарий к картине написал Сергей Бодров-младший, позволив себе значительные отступления от оригинала, а после того, как Балабанов наложил на сценарий своё осмысление проблемы, сюжет и вовсе стал сильно отличаться от произведений Булгакова.

"Мастер и Маргарита" (1994, 2005)

Роман "Мастер и Маргарита" считается одной из главных книг ХХ века. Неудивительно, что он переносился на экраны чаще, чем все остальные произведения Булгакова, вместе взятые. Оставим за скобками многочисленные зарубежные экранизации и остановимся на двух отечественных: фильме Юрия Кары 1994 года и телесериале Владимира Бортко 2005 года..

"Мастер и Маргарита". 1994 г. kinorium.com

О первой из этих картин сложно говорить без грусти. Скандалы сопровождали этот фильм с момента создания, и в итоге он пролежал на полке 17 лет и вышел в прокат только в 2011 году. Сначала картину мариновали из-за разногласий режиссёра и продюсеров, владевших правами на фильм, а потом претензии предъявили потомки третьей жены Булгакова, которым принадлежат авторские права на роман.

Когда авторские вопросы были улажены, появились разногласия из-за длительности картины. В режиссёрской версии картина длится 3 часа 20 минут, а по требованию продюсера её сократили до двух часов. Юрий Кара задействовал блестящий актёрский ансамбль: Воланда играет Валентин Гафт, Маргариту - Анастасия Вертинская, Понтия Пилата - Михаил Ульянов, Иешуа - Николай Бурляев, мастера - Виктор Раков.

"Мастер и Маргарита". 2005 г. kinorium.com

В свою очередь, Бортко получил первые предложения взяться за "Мастера" ещё в конце 80-х, после триумфа "Собачьего сердца". Тогда он отказался, но от судьбы не уйдёшь. Новый проект оказался успешным: аудитория, по оценкам экспертов, составила треть населения страны.

Сериал несколько затянут, притом что некоторые сцены романа в него не вошли. То, на что Юрию Каре хватило трёх с половиной часов, у Владимира Бортко заняло десять серий. Для зрителей, знакомых с текстом романа, - некоторое испытание терпеливости и смирения. А вот актёрский состав в ленте Бортко ничуть не хуже, чем у Кары. И всё же ни одна из версий "мастера и Маргариты" не устраивает зрителей на все сто. Впрочем, возможно, это свойство кинематографа как жанра, а роман на то и гениальный, что полностью перенести его на экран попросту нельзя.