На "Кинопоиске" вышел сериал о советских Людях Икс

Сегодня, 25 января, на "Кинопоиске" состоится премьера ретро-сериала, в основе которой одноименная книга Александры Яковлевой. Это первый российский проект, где события Второй мировой войны показаны в жанре исторического фэнтези. Всего в сериале, который рассчитан на молодёжную аудиторию, шесть эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Анна с детства поняла, что обладает особым даром - невероятной силы голосом, который может даже отпугивать волков в карельских лесах. Долгое время ей удавалось скрывать свои необычные способности, но когда её брат Паша чуть не попал под трамвай, девушка не раздумывая применила свои чудо-способности. Это произошло предвоенном Ленинграде на глазах у десятков людей и дальше оставаться инкогнито у неё не получилось. Так Анна вместе с братом попала в особое учреждение для людей с необычными талантами. Что-то вроде Школы Чарльза Ксавьера в "Людях Икс". Таких, как Аня, называют Иные - они рождены с особым даром. Очень скоро за Аней, которая только учится жить и управлять своей силой и судьбой, начинают охотиться советские спецслужбы и немецкие учёные - экспериментаторы Третьего рейха...

Сериал "Иные". kinotv.ru

Анна и другие подобные ей люди окажутся зажатыми между жерновами истории, ведь многие страны хотели бы использовать их особые силы в своих целях. В то же время, некоторые из иных вполне могут представлять опасность для других представителей своего вида.

Главную роль сыграла Ирина Мартыненко, для которой "Иные" станут дебютной работой в сериале. Учёного сыграл Алексей Серебряков, а помощницу Нойманна, который, как и Аня, обладает уникальными способностями, - Линда Лапиньш. В сериале также снялись Илья Маланин, Николай Фоменко и Евгения Симонова.

Сериал снял Владимир Ракша. По его словам, во время подготовки к съёмкам команда изучала ретрокомиксы, чтобы понять, как люди представляли нечто сверхъестественное в те годы. Особое внимание уделяли предметам в кадре. В сериале практически нет бутафории, многим вещам действительно по 100-120 лет. Например, кресло-каталка одной из героинь служило придворной даме ещё во времена Романовых.