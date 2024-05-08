Стало известно, какие звёзды ретро-дискотек примут участие в шоу "ВИА Суперстар!": фото

Музыка минувших годов помогала "жить и строить" и сейчас треки из прошлого не отпускают своих слушателей - звучат в наушниках, по радио, в сериалах и кинофильмах.Ретромузыка переносит в те времена, когда люди были добрее, искреннее, улыбчивее. Жизнь старых хитов продляют и каверы на них, которые особенно любит молодое поколение. На музыкальной ностальгии построено и шоу НТВ "Суперстар!", где вслед за солистами теперь будут соревноваться музыкальные коллективыв, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые.

Участниками проекта стали: группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры". Давно ли вы слышали эти названия? Участие в популярном телепроекте поможет напомнить широкой публике о их творчестве и показать, что они в боевой творческой форме.

Группа "Божья коровка". Пресс-служба телеканала НТВ. ВИА "Лейся, песня!". Пресс-служба телеканала НТВ. Группа "Вирус". Пресс-служба телеканала НТВ.

Для многих солистов участие в шоу Вадима Такменёва уже стало трамплином для нового всплеска карьеры. Рейтинг артистов, которые давно выпали из топов и чартов, сейчас значительно вырос, а вместе с ним и заработки. После фееричного выступления в "Суперстар" Алиса Мон подорожала в три разав, теперь её гонорар - 400 тыс. рублей за вечер. Гонорар Руслана Алехно с 200 тысяч дорос до 1 млн рублей.

Алиса Мон. Пресс-служба телеканала НТВ.

На руку ретрозвёздам сыграл и массовый отъезд музыкантов из России после начала СВО. Они фактически сами освободили сцену для тех, кто стоял в их тени. Многие организаторы концертов удивляются, как быстро второй эшелон артистов стал стоить как звёзды первой величины? Например, "Суперстар!" напомнил о Кае Метове и подогрел интерес к артисту. Его "Позишн намбер ту" крутили на дискотеках в 1990-е. А теперь под хит танцуют и стар и млад. Новая волна интереса позволила ему неплохо заработать. Размер гонорара - коммерческая тайна, но певец сейчас очень придирчиво выбирает предложения о концертах и даже отвечает отказами.



А чего ждут от шоу его новые участники?

Сергей Рогожин, солист группы "Форум":

Группа "Форум". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Честно говоря, того, что я делаю на проекте, я сам от себя не ожидал. Могу сказать одно: это будет не только не группа "Форум", но даже не Сергей Рогожин. Шоу "ВИА Суперстар!" помогает мне увидеть нового себя и открыть в себе новые возможности, о которых я, может быть, догадывался, но самостоятельно бы вряд ли вытащил наружу. Когда мы репетируем, у меня ощущение, что я слушаю какой-то другой коллектив, а я - это не я. Не знаю, какое место мы займём, но я уже очень доволен результатом".

Ирина Забияка, солистка группы "Чи-Ли":

Группа "Чи-Ли". Пресс-служба телеканала НТВ.

"В 2007 году я приходила в шоу "Ты - суперстар!" в качестве гостя и пела дуэтом с Сергеем Челобановым песню "Маки". Все эти годы я гастролировала, писала песни. Много времени уделяю своей семье, природе и жизни, редко даю интервью. Чего от меня ждать в шоу? Если честно, сама пока не знаю. Посмотрим. Я уже 15 лет не смотрю телевизор, поэтому для меня всё в новинку. Но зрители пишут в интернете, что самый заядлый комментатор - это Сергей Соседов".

Марго, солистка группы "Стрелки":

Группа "Стрелки". Пресс-служба телеканала НТВ.

"ВИА Суперстар!" для нас - это возможность выйти из зоны комфорта и сломать стереотип о "Стрелках" как о "группе трёх нот". Мы готовим неожиданные песни, костюмы и много-много сюрпризов".

Светлана Смирнова, солистка группы "Балаган Лимитед":

Группа "Балаган Лимитед". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Для нас участие в шоу - безумно волнительно, нам всё в диковинку, всё в новинку. Энергетика здесь зашкаливает. Мы обязательно удивим зрителей, а особенно наших поклонников. Последние привыкли видеть нас в жанре фолк-поп, но в "ВИА Суперстар!" мы будем исполнять песни совершенно разных стилей. И всё

это благодаря замечательной команде проекта".

Валерий Дайнеко, солист ВИА "Белорусские песняры":

ВИА "Белорусские песняры". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Возможно, кто-то считает, что старые ансамбли устали и хотят умиротворения, но это не про нас. Мы полны сил и энергии, очень многое ещё хотим сделать, не потеряли свою вокальную форму, а наши музыканты - настоящие профессионалы. Мы готовим для зрителей старые песни в новом звучании. Думаю, что нам самим это даже намного интереснее будет услышать. Наши музыкальные сюрпризы многих удивят, а может даже шокируют".