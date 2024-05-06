Мужество и отвага: какие новые фильмы покажут по телевизору в День Победы

Вот уже несколько десятилетий одну неделю в году, в мае, на телевидении господствуют фильмы на самую святую для нашей страны тему - тему подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Многие фильмы мы уже неоднократно видели, но праздничные дни 2024 года будут отмечены и премьерами свежих кинокартин и сериалов.

"Истребители. Битва за Крым"

С понедельника на канале "Россия 1" начнётся показ военно-историческго сериала "Истребители. Битва за Крым". 1944 год. Истребительный полк командира Александра Романова (Игорь Петренко) перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. По итогу воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей - немецкий истребитель новой модификации.

Сериал "Истребители. Битва за Крым". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Истребители. Битва за Крым". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Истребители. Битва за Крым". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Вражеский самолёт отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где создают новый советский истребитель Як-9У. По роковому стечению обстоятельств вскоре в КБ попадает и сам Романов. Работая над новой машиной в коллективе инженеров и лётчиков-испытателей, он живёт мечтой вернуться в небо. Здесь он встречает настоящую любовь, вновь обретает веру в себя и возможность снова оказаться на фронте, в своём полку. Режиссёр Антон Сиверс. В ролях: Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Пётр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев и другие.

"По зову сердца"

На НТВ традиционно богатый кинопоказ начнётся во вторник, когда повторят "Позывной "Журавли", а в среду покажут первые две серии четырёхсерийного фильма Игоря Угольникова о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. Это рассказ о жертвенном подвиге простых людей, записавшихся добровольцами.

Сериал "По зову сердца". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "По зову сердца". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "По зову сердца". Пресс-служба телеканала НТВ.

По зову сердца они пошли защищать свой город, свою Родину, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Люди, не имеющие воинского опыта, которые не должны были воевать, задержали танки и солдат самой мощной и беспощадной армии мира. Кроме веры в победу и искреннего человеческого желания быть полезными Родине, у этих людей не было ничего, чтобы противопоставить врагу. Но они выстояли. В основе сценария - воспоминания ополченцев и фронтовиков. В ролях: Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Владислав Миллер, Илья Лейбин и другие.

"Заговорённый"

В пятницу вечером четырёхсерийный фильм "Заговорённый" расскажет о донском казачестве и его подвигах на полях сражений Великой Отечественной войны. Когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев (Александр Дьяченко) собирает казачью сотню и встаёт на защиту родного края.

Сериал "Заговорённый". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Заговорённый". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Заговорённый". Пресс-служба телеканала НТВ.

Опыт сражений с немцами в 1914-1918 годах, за которые бесстрашный и смекалистый воин получил прозвище Заговорённый, помогает его сотне побеждать немецкие части в 1942 году, хотя у немцев теперь танки и пушки, а у казака всё те же шашка, конь да степь кругом. Чтобы сломить сопротивление Заговорённого и его верных бойцов, враг бросает превосходящие силы и технику во главе с опытным командиром - полковником Риттером, у которого свои счёты с Неупокоевым ещё с Первой мировой войны. В ролях: Александр Дьяченко, Михаил Хмуров, Тимур Базинский, Михаил Владимиров и другие.

"Праведник"

В День Победы на Канале "Россия 1" состоится телепремьера лучшего фильма 2023 года по версии премии "Золотой орёл". В основе "Праведник" бессмертный подвиг Николая Киселёва, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.

Фильм "Праведник". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Фильм "Праведник". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Фильм "Праведник". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вёл по лесам изнурённых и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселёву звание "Праведник народов мира", его имя высечено на стене почёта в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память. Режиссёр Сергеё Урсуляк. В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова и другие.

"Позывной "Пассажир"

В пятницу на телеканале "Россия 1" - премьера военной драмы "Позывной "Пассажир". В основу сюжета лег роман Александра Проханова "Убийство городов". События разворачиваются в 2015 году.

Фильм "Позывной "Пассажир". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Фильм "Позывной "Пассажир". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Фильм "Позывной "Пассажир". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Молодой писатель Николай Рябинин живёт в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнаёт от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. Режиссёр Илья Казанков. В ролях: Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, Владимир Стеклов и другие.