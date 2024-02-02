Мария Ивакова отправится в места силы "За волшебством"

Сегодня, 2 февраля, в эфире телеканала "Пятница!" состоится премьера нового тревел-проекта, в котором Мария Ивакова посетит места силы по всему миру и расскажет о духовных практиках и методиках, которые помогут зрителям совершить путешествие вглубь себя и просто стать счастливее.

В поисках гармонии

Индия, Мексика, Непал, Камбоджа, Португалия, Бали - это места силы, в которых человек может наполниться жизненной энергией и обрести себя. Мария Ивакова отправится в путешествие по этим уголкам планеты и познакомит зрителей с хранителями древних традиций и практик, которые научат исцелять душевные раны ритуалами, расскажут, как обрести гармонию и любовь и помогут приблизиться к себе в первозданном виде - как было задумано природой. Все практики она будет испытывать на себе.

Отважная путешественница переродится в водной церемонии Джансу, пройдёт тантрические и женские практики древних племён, побывает в Варанаси (священный город в Индии) на ритуалах, связанных со смертью; погрузится в самую большую поющую чашу на земле и пройдёт сеанс саундхилинга (лечение звуками); её ждёт спиритический сеанс и встреча с духами, встреча рассвета в пустыне с древним мексиканским племенем и соединение с одним из своих тотемных животных.

Испытано на себе

Телешоу "За волшебством" Пресс-служба телеканала "Пятница!".

"Это первое шоу на российском телевидении, которое соединило в себе магию, осознанность и путешествия. И это мой первый проект, где я выступила не только ведущей, но и соавтором: я участвовала в написании сценариев, занималась поиском героев и даже монтажом - практически, "прожила проект всем своим нутром", - с гордостью говорит Мария - В проекте "За волшебством" я буду не просто рассказывать о разных духовных практиках, а испытывать их на себе. Чаще всего я не осознавала, что меня ожидает. Иногда всё проходило гладко, а иногда я справлялась с последствиями пройденных практик неделями. Члены нашей съёмочной команды тоже проходили практики вместе со мной: кого-то после них увозили в госпиталь, кто-то рыдал днями напролёт. Никто не остался в стороне".

Телешоу "За волшебством" Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Каждое путешествие будет посвящено конкретной теме: исследование феномена Непала и поиск ответа на вопрос, почему там так много мест силы; поиск магии и знакомство с людьми, которые обладают особым даром; исследование женской силы и практики для развития женственности и "отсоединения" бывших; феномен звука - изучение саундхилинга и влияния звука на жизнь.

На своём пути Мария Ивакова встретит святую Амму, о которой мир узнал после выхода фильма "Ешь. Молись. Люби", непальского ламу Мингьюра Ринпоче и слепого индийского астролога доктора Нареша Кумара.