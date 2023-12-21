Манюня вместе с друзьями отправится на поиски снега и Деда Мороза

Только-только в кинотеатрах вышел полнометражный новогодний фильм по сериалу "Манюня", а 25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера уже третьего сезона экранизации автобиографических книг Наринэ Абгарян, пропитанных солнцем и ностальгией по временам, когда "деревья были большими".

Забавный сериал для детей и ностальгическая отдушина для взрослых рассказывает о дружбе двух советских семей - Абгарян и Шац. Закадычные подружки Наринэ и Манюня постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации, а потом получают заслуженное наказание от грозной Ба. Благодаря своей душевности проект снискал зрительскую любовь: в 2022 году первый сезон комедии вошёл в топ-10 среди сериалов в Okko по количеству уникальных зрителей, а на данный момент у двух сезонов сериала более 30 млн просмотров.

Сериал "Манюня: веселье продолжается". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Манюня: веселье продолжается". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Манюня: веселье продолжается". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

События нового сезона разворачиваются накануне Нового года. Праздник для главной героини и её друзей может пройти не так, как они хотят, потому что, по прогнозам синоптиков, снега не будет, а значит, и Дед Мороз не придёт. Чтобы порадовать детей, семьи Манюни и её лучшей подруги Наринэ решают объединиться и отпраздновать Новый год в горах.

Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но обаятельную Ба - бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных родственников, не приходится сомневаться в их находчивости. А если вы думаете, что знаете, на что способны две девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется провести детство так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы ещё ничего не знаете!

Роли в картине исполнили Екатерина Темнова, Карина Мнацаканян, Карина Каграманян, Мариам Мано, Джульетта Степанян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян и многие другие.