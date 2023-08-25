26 августа
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Малолетняя "вампирша" и лучший друг Чебурашки расскажут, как попали в мир большого кино

В субботу, 26 августа, гостями нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станут дети-звёзды. Девочка из рекламы мобильного оператора Варвара Бирюкова, лучший друг Чебурашки Илья Кондратенко, звезда сериалов Вероника Волоха, белокурый и голубоглазый герой рекламных роликов и сериалов Максим Иванов, древняя "вампирша" Ева Смирнова, очаровательная актриса Полина Айнутдинова и кудрявый парень Андрей Титченко расскажут о том, как попали в прекрасный мир кинематографа, на что тратят свои гонорары и успевают ли насладиться самой прекрасной порой жизни - детством.

Шоу "Секрет на миллион".
Шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Традиционно дети просят у родителей деньги и во всём зависят от старшего поколения. Но только не герои этой программы, которые зачастую зарабатывают больше, чем мама и папа, вместе взятые. Так, звезда сериалов Вероника Волоха признаётся, что на заработанные на съёмках деньги купила для родителей парковочное место, а юный актёр Максим Иванов расскажет, что может заработать больше 30 тысяч за проект.

Шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Может похвастаться востребованностью в профессии и Варвара Бирюкова, чьи огромные глаза, ещё более увеличенные линзами очков, сморят зрителям прямо в душу. Девочка прославилась благодаря рекламным роликам популярного мобильного оператора, и теперь она в киноиндустрии нарасхват.

Шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Покорил сердца зрителей и продюсеров и рыжеволосый Илья Кондратенко. Этой зимой мальчика узнали и полюбили тысячи россиян, посмотревших художественный фильм "Чебурашка", в котором Илья сыграл лучшего друга загадочного зверька. Илья признаётся, что никогда не выходит на съёмочную площадку голодным, а также отметит, что пока не очень любит давать автографы, так как не придумал эффектную подпись.

Шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Вместе с Ильёй в "Чебурашке" снялась и Ева Смирнова, которую зрители полюбили за роль древней вампирши в сериале "Вампиры средней полосы". Девочка показала себя разноплановой актрисой, вжившись в роль капризной и неуправляемой внучки бизнес-леди . Ева не стесняется признаваться, что она одна из самых высокооплачиваемых актрис в её возрастной категории.

Шоу &quot;Секрет на миллион&quot;.
Шоу "Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Расскажет о том, как складывается её кинокарьера, и Полина Айнутдинова, которая, несмотря на юный возраст, успела сняться уже в 23-х картинах. А молодой артист Андрей Титченко, которого зрители узнают по роскошной кудрявой шевелюре, признается, в какую девочку был влюблён и почему ему пришлось её отпустить.

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