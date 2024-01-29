Любимый город может спать спокойно: на НТВ выходит новый сезон детектива "Шеф"

В понедельник, 29 января, в эфире НТВ состоится премьера шестого сезона популярного детектива "Шеф", который получил подзаголовоr "Мужская работа". В новых сериях генерал Виктор Расторгуев вернётся в Северную столицу на должность главного розыскника города: его возвращение вызовет странную реакцию в криминальных верхах и у некоего Графа, который давно притесняет бандитов, но остаётся никому не известным.

Расторгуев (Андрей Чубченко) возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Операцию проводят совместно с УСБ. Она стала возможной благодаря кроту, внедрённому к местным наркоторговцам. Единственное, что было известно об отправителях груза, - то, что это некий самарский авторитет. Однако непонятно, причём здесь Самара, ведь груз шёл из Питера.

После скандала в Петербурге увольняют начальника УУР, заместитель которого сопровождал поставку. Расторгуев напоминает Новожилову (Александр Солоненко) о его обещании - отработать в министерстве два-три года и вернуться назад в Северную столицу. Два-три года прошли, да и момент сейчас, когда кресло главного розыскника Санкт-Петербурга вакантно, самый подходящий. Расторгуев возвращается в Питер.

Возвращение Шефа в Санкт-Петербург вызывает странную реакцию в верхах криминалитета. Всех авторитетов города уже давно теснит некий Граф, которого никто из них в глаза не видел. Тем временем в Питер приезжает Тихомиров (Кирилл Полухин). Последние пару лет он жил на Карибах, где познакомился с Ариной. У женщины в родном Петербурге скончалась мать, она отправилась на похороны, а Тихомиров вместе с ней. Здесь у Арины есть сестра, которая работает аудитором. Когда она встречается с Ариной и Тихомировым, неизвестные звонят Графу и говорят: "Вы не поверите, кого мы сейчас видим...".

Сериал "Шеф. Мужская работа". Пресс-служба телеканала НТВ.

Главную роль в картине традиционно исполнил заслуженный артист России Андрей Чубченко. "Мой герой, как был принципиальным, честным, справедливым, таким и остался. Кто изменился за все минувшие сезоны, так это я, как актёр и как человек. Надеюсь, в лучшую сторону. Я внимательно читал отзывы зрителей и учёл их замечания. В этом сезоне будет больше активности, движения: драки, взрывы, погони, задержания преступников. Мы снимали в самых разных локациях, больше всего мне запомнилась сцена на катере, над которой мы работали больше четырёх часов, разъезжая по каналам Санкт-Петербурга. Это было прекрасно, потому что ты одновременно и работаешь, и любуешься красотами и величием города Петра", - рассказал исполнитель главной роли.