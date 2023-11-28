Сорвали голоса: лидеры потеряли свои позиции в шоу "Суперстар!", который покинула ещё одна певица

Новый конкурсный день был посвящён памяти ушедших кумиров. Феликс Царикати выбрал романс Муслима Магомаева "Что так сердце растревожено", Игорь Наджиев заставил членов жюри плакать, исполнив песню Юлии Началовой "Жди меня", а Татьяна Маркова вышла на сцену с композицией "Памяти актёров", автором которой является, и посвятила её всем артистам театра Ленком, которых с нами больше нет.
По новым правилам шоу, выбывший в предыдущем выпуске участник вновь берёт в руки микрофон в следующей программе, но выступает вне конкурса, то есть не получает оценки от судей. Лариса Черникова, сошедшая с дистанции неделей ранее, представила свою версию композиции Димы Билана "Не молчи" в память об актрисе Евгении Брик.
По итогам голосования жюри лидером стал Игорь Наджиев, набравший 31 балл. Вторую строчку турнирной таблицы занял Алексей Гоман с 30 баллами. На третьем месте расположился Алексей Глызин, заработав за четыре выпуска 28 баллов. Кай Метов получил пять баллов и выпал из лидирующей тройки.
Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар и Лариса Черникова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы оказалась Екатерина Суржикова, заработавшая 21 балл.
"Я очень рада, что оказалась на этом проекте. Хочу поблагодарить всю команду, которая делает это шоу, за высочайший профессионализм и прекрасные человеческие качества. А моим коллегам пожелать потрясающих выступлений и огромных положительных эмоций", - сказала Екатерина на прощание.