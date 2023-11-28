Сорвали голоса: лидеры потеряли свои позиции в шоу "Суперстар!", который покинула ещё одна певица

На телеканале НТВ вышел четвёртый выпуск нового сезона шоу "Суперстар!. В программе участники почтили память ушедших из жизни артистов, исполняя композиции из их репертуара. Не всем конкурсантам удалось впечатлить членов жюри - фавориты в этот раз выступили слабее тех, кто мечтает подняться повыше. А женская часть коллектива понесла очередную потерю.

Новый конкурсный день был посвящён памяти ушедших кумиров. Феликс Царикати выбрал романс Муслима Магомаева "Что так сердце растревожено", Игорь Наджиев заставил членов жюри плакать, исполнив песню Юлии Началовой "Жди меня", а Татьяна Маркова вышла на сцену с композицией "Памяти актёров", автором которой является, и посвятила её всем артистам театра Ленком, которых с нами больше нет.

Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

По новым правилам шоу, выбывший в предыдущем выпуске участник вновь берёт в руки микрофон в следующей программе, но выступает вне конкурса, то есть не получает оценки от судей. Лариса Черникова, сошедшая с дистанции неделей ранее, представила свою версию композиции Димы Билана "Не молчи" в память об актрисе Евгении Брик.

Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам голосования жюри лидером стал Игорь Наджиев, набравший 31 балл. Вторую строчку турнирной таблицы занял Алексей Гоман с 30 баллами. На третьем месте расположился Алексей Глызин, заработав за четыре выпуска 28 баллов. Кай Метов получил пять баллов и выпал из лидирующей тройки.

Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

Начиная со второго выпуска, проект покидает один артист, набравший наименьшее количество баллов. Из шоу уже выбыли Лика Стар и Лариса Черникова. В этот раз на последней строчке турнирной таблицы оказалась Екатерина Суржикова, заработавшая 21 балл.

Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар!". Четвёртый сезон Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я очень рада, что оказалась на этом проекте. Хочу поблагодарить всю команду, которая делает это шоу, за высочайший профессионализм и прекрасные человеческие качества. А моим коллегам пожелать потрясающих выступлений и огромных положительных эмоций", - сказала Екатерина на прощание.