Летний ужин: готовим салат с копчёной рыбой и цукини и шашлык в пряных травах

В выходной устройте себе настоящий летний ужин: необычный салат, вкуснейшее мясо и бокал белого вина. Мы уверены, что такое меню вы будете повторять ещё не раз.

Салат с копчёной форелью, цукини и жареным хлебом

Требуется на 4 порции: 300 г форели горячего копчения (или другой красной рыбы), 2 средних цукини, 400 г помидоров черри, 5 перьев зелёного лука, 6 ломтей деревенского хлеба, оливковое масло, соль. Для заправки: 4 ст. л. сметаны, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. уксуса из белого вина, 4 веточки укропа, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Для заправки мелко нарежьте укроп. В небольшой миске смешайте уксус, сметану и укроп, посолите и поперчите. Добавьте оливковое масло и хорошо взбейте.

Разогрейте духовку до 160 °С. Нарежьте хлеб крупными кубиками и сбрызните оливковым маслом. Выложите на противень и поставьте в духовку. Запекайте до золотистого цвета, перемешав один раз, 15-20 минут. Выньте из духовки. Увеличьте температуру духовки до 220 °С.

Цукини разрежьте вдоль на 4 части, а затем на кусочки длиной 2,5-3 см. Застелите противень пергаментом. На одну половину выложите цукини и смажьте их при помощи кисточки оливковым маслом, посолите. На другую половину противня положите помидоры и сбрызните оливковым маслом, посолите. Поставьте противень на верхний уровень духовки.

Запекайте овощи, вынимая их по мере готовности. Помидоры должны стать мягкими, а кожица лопнуть примерно через 12 минут. Цукини готовьте 15-18 минут, они должны стать мягкими и слегка зарумяниться. Готовые овощи немного остудите.

Разберите копчёную рыбу на небольшие кусочки. Положите овощи на блюдо, добавьте рыбу, хлеб и крупно нарезанный зелёный лук. Полейте салат заправкой и перемешайте.

Шашлык из шейки в пряных травах

Требуется на 6 порций: 1,2 кг свиной шейки, 800 г протёртых помидоров, по 2-3 веточки тимьяна и розмарина, 1 небольшой пучок петрушки, 2 средние луковицы, 6-8 зубчиков чеснока, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить? Нарежьте мясо продолговатыми кусочками примерно 3 x 3 x 5 см. Посыпьте солью и перцем, вотрите специи в мясо. Для маринада снимите листочки розмарина и тимьяна со стеблей и мелко порубите вместе с петрушкой. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Смешайте с пряной зеленью и 150 мл оливкового масла. Сложите получившийся маринад в пакет с застёжкой, положите туда же мясо, тщательно перемешайте, вытесните из пакета воздух, закройте и маринуйте 2 ч при комнатной температуре или 12 ч в холодильнике. В последнем случае выньте мясо из холодильника за 1 ч до жарения.



Разожгите угли - они должны подёрнуться седым пеплом. Отряхните мясо от маринада и нанижьте на шампуры. Маринад переложите в кастрюльку. Жарьте мясо, часто поворачивая, примерно 20 минут.

В кастрюльку с маринадом добавьте протёртые помидоры и ещё соли и перца. Варите соус на слабом огне, пока жарится шашлык. Подайте мясо с соусом .