90 лет Василию Лановому: роли - зрителям, алые паруса - любимой женщине, честь - Родине

Он сыграл в кино не так много ролей - зато каких! Павка Корчагин, капитан Грэй, Анатолий Курагин, Вронский, Иван Варавва... При виде статного мужчины в военной форме, причём не важно какой армии, советские женщины сходили с ума. Про таких людей, как Василий Лановой, говорят - "человек-эпоха". К сожалению, она подошла к концу три года назад, поэтому 90-летие актёра его поклонники встречают без него.

Характер нордический

В кино его привыкли видеть крайне серьёзным. С офицерской выправкой и суровым взглядом. "Эталон мужского характера", - говорил о нём режиссёр фильма "Офицеры" Владимир Роговой. Причём уже о нём как о личности, а не об актёре. Лановой и в жизни железный, несгибаемый, полный мужества и благородства человек.

Основная причина, по которой Василий Семёнович соглашался на роль или отказывался от неё, его гражданские убеждения: "Для меня важно, чтобы герой имел свою позицию. А наше рыночное время идеализирует торговца. Но потребительство - это страшный грех, оно уничтожает духовность человечества". Согласитесь, не всякий художник руководствуется сегодня в творчестве столь высокими нравственными критериями. А для Ланового они были нормой жизни.

Василий Лановой. Скриншот.

Пули над головой

Пословица "Жизнь прожить - не поле перейти" по отношению к любимому артисту не просто фраза. Его фамилия происходит от украинского слова "лан" - поле. А поле жизни Ланового никогда не было гладким...

Впервые свой истинно мужской нрав Лановой проявил в семь лет. 20 июня 1941 года Василий с двумя сестрами поехал отдыхать на Украину, в Одесскую область, где жили его бабушка и дедушка. Спустя три дня в село вошли немцы. Один из солдат вражеской армии зашёл в дом Лановых, но неожиданно для хозяев ничего не взял, а, наоборот, подарил маленькому Васе свой армейский ремень. Лановой гордо надел его и пошёл гулять по селу.

"Тут ко мне подходит другой немец и жестами приказывает отдать ремень, - рассказывает актёр. - А я говорю: "Не отдам, это моё, мне подарили!" Тогда солдат снял с плеча автомат и дал очередь над самой моей головой. До сих пор свист пуль у меня в ушах..."-, вспоминал актёр. Мужественный поступок стоил Васе серьёзного недуга - заикания, от которого он избавился много позже. Проблема заикания решилась необычно. Врач, к которому мама отвела ребёнка, сказала, что справиться с заиканием можно с помощью украинских песен, причём петь надо долго и протяжно. И через год заикание действительно прошло.

Всю войну родители ничего не знали о детях, и, как только советские войска освободили Украину, Агафья Ивановна, ставшая неходячим инвалидом из-за работы на вредном производстве, решилась ехать. С многочисленными пересадками, от состава к составу, попутчики переносили её на руках. В незнакомой худющей женщине повзрослевший за войну Вася не узнал маму... Лановой всегда подчёркивает: мама сохранила для него украинский язык. А дедушка, с хорошим крестьянским юмором, часто говорил знаменитому внуку: "Вот если бы не ездил пацаном голым задом на лошади, не сыграл бы своих князей да графов".

Мужик с характером

В актёры Лановой попал случайн, и опять же благодаря характеру. После войны их семья жила в однокомнатной квартире недалеко от завода ЗИЛ. Как-то он шёл с приятелем по улице и увидел афишу: "Драматический кружок при ДК завода имени Лихачёва показывает спектакль "Друзья из Питтсбурга" по мотивам произведений Марка Твена". От нечего делать решил посмотреть постановку. Спектакль произвёл на Ланового такое сильное впечатление, что сразу же после его окончания он прошёл за кулисы и стал требовать, чтобы его записали в студию. Три дня ходил и требовал, пока его под свою опеку не взял лично руководитель драмкружка, знаменитый педагог и режиссёр Сергей Львович Штейн. Взял несмотря на заикание, сильный украинский акцент и вольный, совсем не актёрский нрав, проявлявшийся буквально во всём.



Первый раз на сцену Василий вышел в спектакле "Дорогие мои мальчишки" по пьесе Льва Кассиля. Лановой вспоминает: "Я играл одного из пионеров, который бойко докладывал председателю дружины: "Был в госпитале. Провёл громкое чтение вслух и ещё две книги прочитал про себя. Сочинение Марка Твенова, очень интересно!" Меня поправляли - Марка Твена. Но я и в другой раз говорил - Марка Твенова. Всё хотел переделать американского писателя на русский лад..."

Эта черта - переделывать роли под себя - сохранялась у Ланового на протяжении всей актёрской карьеры: во время учёбы в Щукинском, службы (именно так говорит Лановой) в Театре Вахтангова, работы в кино. Ему позволялось то, чего не позволялось многим другим актёрам, - в любой роли оставаться самим собой.

Кадр из фильма "Война и мир". Скриншот.

А когда не позволялось, он лез в бутылку. Так, например, он вдрызг рассорился с великим Сергеем Бондарчуком во время работы над фильмом "Война и мир"... Он буквально вынудил режиссёра вставить в сценарий эпизод, когда Анатолю Курагину после Бородинского сражения отрезают в лазарете ногу. А всё потому что не хотел играть очередного "фрачного персонажа".

Второгодник со всесоюзной славой

Благодаря учителю украинского языка, на оккупированной немцами территории, 7-летний Лановой познакомился с книгой "Как закалялась сталь" и после этого буквально бредил её героем Павкой Корчагиным. В 1956 году он сыграет эту роль в фильме Александра Алова и Владимира Наумова. И по иронии судьбы сделает это вместо Георгия Юматова, своего будущего партнёра по картине "Офицеры".

В работе над фильмом молодому исполнителю пришлось не менее сложно, чем его герою, ведь нагрузки были просто нечеловеческие: с 9.00 до 12.00 - репетиция роли Чацкого в училище, к 13.00 он ехал во Внуково, чтобы лететь в Киев. С 16.00 до 24.00 надо было находиться на съёмочной площадке. К 5 утра возвращался в Москву, но из аэропорта мчался не домой, а в училище, где в гимнастическом зале до начала занятий спал мёртвым сном на матах. Такие перегрузки продолжались три месяца.

Василий Лановой. Скриншот.

При этом в Щуке почти никто не знал о съёмках, ведь за участие в них студентов нещадно исключали. Гром грянул, когда в газете "Правда" поместили большой портрет с подписью "Студент третьего курса Василий Лановой снимается в роли Павла Корчагина". Ректор Борис Захава понимал: отчислить за роль Корчагина будет идеологически неверно. Тогда Ланового в наказание оставили на второй год...

Есть такая профессия

Играть офицера Ивана Варавву - роль, которая окончательно закрепила за Лановым всесоюзную славу и на которую пробовались Олег Ефремов, Валентин Гафт, Александр Лазарев, - Василий Семёнович тоже согласился не сразу. "Несколько раз отказывался, - говорит он. - Не мог понять своего героя. Он отважный, красивый и всю жизнь влюблён в одну женщину - жену своего друга. Но ситуация складывается так, что на взаимность рассчитывать не приходится. Как с этим мириться?"

Кадр из фильма "Офицеры". Скриншот.

Согласился актёр только тогда, когда любовная линия, которая изначально должна была быть доминирующей в фильме, по приказу Кремля отошла на второй план, уступив место патриотической. Говорят, что сам министр обороны СССР, маршал Гречко, поставил перед кинематографистами задачу: в фильме обязательно должна звучать фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать!"

Эту фразу, впоследствии ставшую одной из самых цитируемых в советском кинематографе, Лановой защищал с кулаками. Однажды актёр возвращался из театра домой и услышал на улице разговор, в котором один из собеседников в шутку говорил другому: "Есть такая профессия - Родину расхищать!" Лановой чуть ли не в драку полез и в итоге заставил опешивших оппонентов извиниться перед ним лично.

Правдоруб и гражданин

Он вообще никогда не лез за словом в карман. Его не смущали ни имена, ни должности, ни звания. Как-то Василий Семёнович встретил в коридорах вахтанговского театра Романа Виктюка, на то время самого модного режиссёра, и с ходу сказал ему: "Рома, ты замечательный, талантливый. Только к Театру Вахтангова не подходи! У нас нестыковка по ценностям и вкусу. Для тебя это может плохо кончиться".

Василий Лановой. kinopoisk.ru

Пошлые роли Лановой вообще терпеть не мог. И отказывался сниматься в них, какие бы гонорары ему ни предлагали. Причём отказывал даже друзьям. "Как-то Михаил Ульянов предложил мне в очередной раз сыграть молодого жениха, - вспоминает актёр. - Я отказал довольно в грубой форме. "Миша, ты в своём уме? Мы уже с тобой столько прошли, что имеем право играть только то, что нам нравится! Мы заслужили это!"

А однажды Лановой даже уехал со съёмок фильма, в котором играл главную роль. Было это во время работы над картиной "Богдан Хмельницкий" в Киеве. "Ненавижу любой национализм, как русский, так и украинский, - объяснил свой поступок Василий Семёнович. - Поэтому когда я почувствовал на съёмках, что могу стать проводником украинского национализма, - тут же немедленно отказался от работы. Как бы я после такой картины, где русские выглядят варварами, завоевателями - смотрел людям в глаза? Я сам по национальности украинец, но родился и живу в Москве. Корни и здесь, и там. Как прикажете ощущать себя в этой жизни - при искусственном возведении границ?"

Герой женских грёз

Кадр из фильма "Странная женщина". Скриншот.

Не мудрено, что, обладая такой харизмой Лановой был любимцем всех советских женщин. Говорят что в Сочи, где актёр любил отдыхать, дамы за очень большие деньги заранее раскупали места на пляже, лишь бы полежать рядом с кумиром. Но никаких рассказов о мужских победах и романтических отношениях от актёра не не было. Он строго оберегал свою личную жизнь, лишь замечая: "Я не свирепствовал по этой части".

Но ни одна женщина, с которой был Лановой, не вспоминает о нём плохо. Его сокурсница и первая супруга актриса Татьяна Самойлова спустя много лет после расставания с Василием Семёновичем говорила: "Он был моей самой большой любовью. С Васей был первый поцелуй, первая ночь. И он до сих пор остаётся для меня эталоном мужчины".

Со второй женой, актрисой Тамарой Зябловой, актёра разлучил трагический случай: она погибла в автокатастрофе. Тамара была старше Ланового на 5 лет, но это никак не влияло на его чувства к жене. Показателен случай, который произошёл во время съёмок "Алых парусов".

Кадр из фильма "Алые паруса". Скриншот.

Лановой вспоминал: "В Одессе находился парусник "Товарищ", который стал знаменитым после выхода картины. Молодой капитан парусника Борис Дворкин рассказал, что специально для съёмок изготовили алые шёлковые паруса точно из такой же материи, из которой шили пионерские галстуки. Мы двинулись к Ялте, но на подходе к городу я уговорил капитана поднять паруса. В это время моя жена отдыхала в санатории в Ялте. Я решил её поразить! И уже от "Ласточкина гнезда" мы шли под алыми парусами. Представляете, что тогда творилось на набережной города!"

В третий раз Лановой женился в начале 1970-х - на актрисе Ирине Купченко. В семье родились двое сыновей - Александр и Сергей. И когда Купченко уезжала на съёмки, все заботы о детях Василий Семёнович брал на себя. В доме отдыха, где семья часто бывала, актёра все называли главной мамой Советского Союза - так самозабвенно он возился с мальчиками с утра до вечера.

Вместе они прожили почти 50 лет, до самой смерти актёра. Когда его спросили, как им - ярким актёрам - удалось прожить вместе так долго, он ответил: "Мы оба к тому времени были не новички в семейной жизни. Мы были взрослыми и знали многому цену, понимали необходимость компромиссов. Потом появились два наших мальчика".

Лановой с сыновьями. kinopoisk.ru

Внезапный уход накануне юбилея "Офицеров"

В 2021 году планировалось праздновать юбилей - 50 лет с выхода на экраны картины "Офицеры", и Лановой готовился участвовать во всех мероприятиях. Но жизнь распорядилась иначе...

В начале января Василий Семёнович заболел коронавирусом на пару со своей женой. Компьютерная томография показала незначительное поражение лёгких, но с учётом возраста актёра было принято решение положить его в больницу, на всякий случай. Это не была экстренная госпитализация. Актёр лежал в обычной двухместной палате с Ириной Петровной. Были слабость и кашель, но постепенно всё проходило.

В больнице он встретил 87-й день рождения. Когда Купченко выписали, Ланового решили ещё понаблюдать, но 28 января произошло резкое ухудшение здоровья. Актёра перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но это не помогло...

Церемония прощания прошла в его любимом театре. В последний путь Василия Семёновича проводили с воинскими почестями - почётным караулом, оружейными залпами, военными песнями.

Война и мир великого артиста

Для него была невероятно важна Память в широком смысле слова. Поэтому закономерно, что именно он стал одним из основателей патриотической акции "Бессмертный полк". Он делал всё, что мог, для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Ему было важно, чтобы связь поколений не прерывалась, и современные дети и молодёжь ценили и любили свою Родину, помнили и любили тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы они могли родиться. Ведь как сказал в одном из интервью Василий Лановой: "Ничего более могучего, чем любовь, у человека нет". Вся его жизнь была проявлением этой любви - мощной и многогранной...