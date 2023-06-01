85 лет Супермену - главному герою индустрии комиксов

Это самолёт? Это птица? Нет, это Супермен - величайший супергерой всех времён и народов, прилетевший на Землю с планеты Криптон! Борец за справедливость без страха и упрёка, готовый всегда и везде прийти на помощь. 1 июня самому известному мужчине, который носит трусы поверх трико, исполняется 85 лет. Возраст пенсионный, но дедуля на покой не собирается.

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Вообще-то (по мнению самых преданных и информированных фанатов юбиляра) 1 июня - довольно спорная дата для того, чтобы поздравить Супермена с днём рождения. Дело в том, что первая история о Супермене была опубликована в журнале Action Comics в 1938 году, и на обложке был указан месяц июнь. Нюанс в том, что в первой половине прошлого века месяц выхода на обложке американских журналов, как правило, не соответствовал реальным срокам появления издания на прилавках. Это было обусловлено сложностями дистрибуции, и обычно с момента выхода из типографии и до получения журнала читателем проходило от нескольких недель до нескольких месяцев. И такой маркетинговый ход предпринимался специально, чтобы у читателя не складывалось впечатление, будто ему подсовывают старьё. По одной из версий, первый выпуск комикса о Супермене был напечатан 18 апреля 1938-го, а в продажу поступил позже.

Супермен. CCO

Как бы то ни было, успех случился просто оглушительный. Создатели персонажа - писатель Джерри Сигель и художник Джор Шустер, - сами того не подозревая, стали архитекторами уникального жанра и создали такой яркий образ сверхчеловека, что другим авторам оставалось лишь подражать им, выдумывая собственных супер-персонажей.

Интересный факт Поскольку тираж первого журнала Action Comics, в котором появился Супермен, был невелик, его стоимость у коллекционеров в наши дни превышает миллион долларов.

Криптос значит "тайный"

Официальной биографии Супермена, увы, не существует. Это справедливо по отношению ко всем мало-мальски известным героям комиксов - с течением времени они меняются, эволюционируют. В каждой новой серии графических новелл им задним числом приписываются новые способности, меняется их легенда и даже внешний вид.



Первый в мире супергерой - не американец и даже не человек. Его зовут Кал-Эл. Он родился на Криптоне - планете, населённой прогрессивной гуманоидной расой. Отец Супермена, Джор-Эл, был видным учёным, сумевшим предсказать скорую гибель Криптона. Сородичи отнеслись к этому прогнозу скептически, поэтому Джор-Элу пришлось сконструировать ракету и отправить сына на Землю. Криптон, как и следовало ожидать, взорвался, а юный Кал-Эл благополучно приземлился на территории США во времена Первой Мировой войны.

Бесхозного ребёнка обнаружили механик Джонатан Кент и его жена Марта. Сердобольные американцы решили усыновить найдёныша, дав ему имя Кларк. Детство он провёл на ферме около городка Смоллвилль (вспоминаем одноимённый сериал), постепенно обнаруживая у себя то одну, то другую суперспособность (прежде всего - невероятную физическую силу и стойкость к повреждениям). После смерти родителей Кларк Кент решил перебраться в город Метрополис. Там он смог устроиться репортером в газету Daily Star. Используя работу в качестве прикрытия, Кларк начал облачаться в обтягивающее синее трико и творить добро из идейных соображений.

Хватит загорать, мир в опасности!

Супермен отчасти похож на швейцарский нож - он может делать что угодно, и даже немного больше. Его способности в первых комиксах описывались так: "Быстрее пули, сильнее локомотива, может запрыгнуть на самый высокий дом". По мере "взросления" персонажа его умения постепенно усиливались. Перечислим самые важные из них.

Выносливость Кал-Эла почти ничем не ограничена. Мужчина в синем трико способен выдержать любые физические нагрузки. Ускоренная регенерация клеток предполагает, что Кларк Кент не просто неуязвим, но и бессмертен. Однако для пущего разнообразия в комиксах он показан стареющим, вернее говоря, взрослеющим (из Супермальчика в Супермена).

Рентгеновское зрение - особенность, позволяющая просвечивать насквозь любые препятствия, кроме свинцовых. Его враги используют это, обустраивая убежища за свинцовыми стенами, однако в некоторых историях подобный фокус производил обратный эффект - Супермен сканировал местность, замечал единственное "слепое пятно" и без труда раскрывал эту маскировку.

Супермен. IMBD.com

Телескопическое зрение позволяет Супермену различать даже мельчайшие детали на огромных расстояниях, и, наоборот, - любоваться на микробов невооруженным глазом. Подобно Хищнику, он может видеть во всех спектрах, включая инфракрасный и ультрафиолетовый, что позволяет ему с одинаковой эффективностью действовать как днем, так и ночью.

Со слухом у Кал-Эла тоже всё в порядке. Он способен слышать всё, на любых частотах и расстояниях. Про способность к полёту можно даже и не упоминать - она есть, и всё тут! Никаких ограничений по скорости, дальности или массе переносимой нагрузки. С 1950-х годов Супермен научился летать быстрее света и с помощью этого поворачивать вспять время.

Наконец, физическая сила Супермена считается наивысшей среди всех других супер-существ. Её границы точно не установлены, но известно лишь, что он может поднять любой предмет, а в некоторых случаях способен сдвинуть Землю с орбиты.

Буква S на груди Супермена означает вовсе не "супер", как принято считать. На языке криптонианцев это символ надежды. А в перевёрнутом виде означает "воскрешение".

Ахиллесова пята

Слабым местом Человека из стали является чувствительность к радиоактивному излучению осколков своей взорванной планеты. Это вещество получило название криптонит. Некоторые авторы комиксов пытались "прописать" его в таблице Менделеева под номером 126 и утверждали, что период полураспада криптонита равен четверти миллиона лет. А ещё Супермен генетически несовместим с людьми - он не может сдавать кровь или органы на трансплантацию, не способен зачать ребёнка от человеческой особи женского пола.

А в личном всё не так отлично...

Кстати, в бесконечной череде подвигов и битв со злом у Супермена оставалось время и на личную жизнь. Кларк Кент был влюблён в свою коллегу - журналистку Лоис Лэйн. Этот персонаж появился в том же первом номере, что и сам Человек из стали. На протяжении пяти десятилетий отношения Лейн, Кларка и Супермена напоминали любовный треугольник. Она любила супергероя, а тот не мог ответить взаимностью, пытаясь скрыть своё истинное лицо. Журналист Кларк Кент любил Лэйн, но та не отвечала взаимностью, считая его простофилей. В одной из версий комиксов она узнала, что Кент и Супермен - это один человек. Отношения пары всё же закончились свадьбой. Помимо Лейн, у Кларка Супермена Кента было ещё четыре женщины, отношения с которыми развивались с переменным успехом, но так ничем и не закончились.

Герой на киноэкране

Супермен. IMBD.com

На большом экране Супермен дебютировал в 1978 году. 10 декабря грядёт 45-летний юбилей фильма Ричарда Доннера. После фантастического успеха "Супермена" зрители перестали сомневаться в том, что из экранизации комикса может выйти достойное кино. Доннер создал фильм, полный приключений, романтики, драмы и достойного для того времени экшна. Особого упоминания достоин Кристофер Рив, одинаково убедительно сыгравший неуклюжего репортёра Кларка Кента и величайшего супергероя. А ведь для превращения одного в другого достаточно просто снять очки. Наблюдая за этой трансформацией понимаешь, что Ричард Доннер не прогадал с исполнителем главной роли, и с тех пор имя и внешность Рива прочно ассоциируются с Суперменом.