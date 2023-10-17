20 лет спустя Михаил Пореченков вернулся к роли "Агента национальной безопасности"

Настоящий сюрприз ждёт на этой неделе любителей детективных историй - в эфир НТВ выходит новый сезон "Агента национальной безопасности". В последний раз зрители встречались с героем Михаила Пореченкова почти 20 лет назад - в октябре 2004-го. Его показ начнётся не традиционно в понедельник, а в среду, 18 октября, сразу после окончания третьего сезона "Первого отдела". Все восемь серий покажут до конца недели.

Время первого

Казалось, что пятый сезон станет последним, поскольку сначала ушёл из жизни Андрей Краско, исполнитель одной из главных ролей - майора Андрея Краснова, а потом не стало Андрея Толубеева, который играл шефа российских "джеймсов бондов" - бесстрашных и находчивых суперагентов ФСБ. Так и остался бы "Агент национальной безопасности" невольно законченной историей, но режиссёр первых сезонов Дмитрий Светозаров увидел потенциал в продолжении истории.

Сериал "Агент национальной безопасности. Возвращение" Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я решил реанимировать в своё время угасший и, как теперь говорят, культовый проект. Почему он угас? Спустя много лет могу говорить откровенно. Концепция, стилистика фильма были придуманы мной по заказу продюсера Александра Капицы, который запустил "Улицу разбитых фонарей" и "Дальнобойщиков". Всю хирургию замысла знаю до последней косточки. Как только я ушёл из сериала, он стал рассыпаться.

Сериал "Агент национальной безопасности. Возвращение" Пресс-служба телеканала НТВ.

Исчезли стилистические нюансы, сочетание серьёзного, иронии, юмора и драмы. Уходили авторы, актёры. Другие люди начали снимать всерьёз, и выяснилось, что исчезло главное, на чём всё держалось. Артисты стали костенеть в кадре, не стало воздуха, камера остановилась. Теперь у меня появилась идея возродить сериал, но это будет уже другое время, новая интонация", - говорит Дмитрий Светозаров.

Дон Кихот с винтажными понятиями

Сериал "Агент национальной безопасности. Возвращение" Пресс-служба телеканала НТВ.

Главным в шестом сезоне будет ещё более возмужавший Лёха Николаев, который на 15 лет выпал из ритма современной жизни, уехав в псковские леса. Там он работал егерем и "курил мох, питаясь лосиными какашками". Из северо-западного небытия его вытаскивает меценат и медиамагнат Добрынин, посуливший при встрече пролить свет на загадочную гибель капитана Краснова - напарника и друга главного героя. Так всё и закручивается: теперь Леха не вламывается в двери с красной корочкой, не расследует дела национального масштаба, но занимается не менее важными вещами, выполняя долг друга.

Сериал "Агент национальной безопасности. Возвращение" Пресс-служба телеканала НТВ.

"Это история своего среди своих, ставших чужими. История человека, который со своими представлениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, что можно и чего нельзя, прибывает в современный мир, где многое изменилось, где сместились критерии, в том числе нравственные. И это противоречие между тем началом, которое несёт он, и тем, что его окружает, будет нравственным сюжетом нашего сериала", - рассказывает режиссёр.

Вместе с Пореченковым в сериал вернулся народный артист России Вадим Яковлев, исполнитель роли Филиппыча - куратора спецагента, полковника Тихомирова. Он ушёл в отставку, а теперь работает в архивах. Помимо него в шестом сезоне можно увидеть ещё две "константы" проекта - авторитета Филарета (Рудольф Фурманов) и первую пассию агента, журналистку Шуру Потапову (Анна Геллер). Но и без свежих лиц не обошлось: режиссёр считает открытием Варвару Гусинскую, сыгравшую новую зазнобу Николаева.

Примечательно, что проект был реанимирован Первым каналом ещё в 2019 году, но так и не вышел в телеэфир. Новые серии "Агента национальной безопасности" были доступны только зрителям сайта первой кнопки, а широкому кругу зрителей его решил показать НТВ.