80 лет Катрин Денёв: тихие омуты, смелые роли и 24 метра золотой проволоки великой француженки

За годы, что Катрин Денёв работает в шоу-бизнесе, о ней написано столько, что хватит на целую библиотеку. Здесь и высоколобые размышления, и бульварные сплетни, и репортажи со съёмок... И при всём при том нет во Франции более загадочной знаменитости, чем она. 22 октября француженка отпразднует 80-летний юбилей.

Катрин не может жить без кофе и сигарет. Она крашеная блондинка. В её тело имплантировано 24 метра золотой проволоки, и она стала первой знаменитостью, которая публично призналась в этом. Она ненавидит фотокамеры, вопросы о частной жизни и своё имя в чужих мемуарах. Вот уже полвека она является самой красивой женщиной Франции, в то время как титулы "Мисс Грудь", "Самые красивые глаза" и "Самые желанные губы" доставались кому-то ещё. Она не секс-символ. Она символ своей страны: именно её облик в 1985 году приняла знаменитая Марианна, олицетворяющая собой Французскую Республику и тиражируемая на почтовых марках. Жерар Депардье сказал о ней: "Катрин Денёв - мужчина, которым я хотел бы стать".

Мадемуазель добродетель

Катрин Денёв. theplace.ru

Катрин Дорлеак (таково настоящее имя актрисы) родилась 22 октября 1943 года. В семье было четверо детей, все - девочки. Родители были театральными актерами. Даже бабушка Катрин была причастна к лицедейству - работала суфлёршей. Отец мечтал, что его девочки станут актрисами, и если старшая, Франсуаза, с энтузиазмом поддерживала эту идею отца, то Катрин актёрская слава нисколько не интересовала. Катрин производила впечатление странного ребенка: она росла замкнутой и очень стеснительной тихоней, погружённой в мир собственных грёз. Катрин считалась самой хорошенькой из сестер и... самой недалёкой. Бабушка Дорлеак утверждала: "Катрин станет красавицей и составит выгодную партию".

Катрин училась в гимназии, когда Франсуаза начала сниматься. Её пригласили на главную женскую роль в комедии "Двери хлопают", и она предложила режиссёру взять её младшую сестру Катрин на небольшую роль сестры героини.

Сестрички Дорлеак пришлись ко двору в радикально меняющемся кинематографе конца 1950-х. Они были очень разные - весёлая, порывистая, решительная Франсуаза и тихая, скромная и неотразимо привлекательная Катрин, - и обеим светило большое будущее в кино. Вскоре Катрин Дорлеак познакомилась с Роже Вадимом - режиссёром, который незадолго до того создал "миф Брижит Бардо", а после разрыва с ней решил во что бы то ни стало найти ей замену.

Строптивая Галатея

Катрин Денёв. theplace.ru

Поиск объекта, которым можно было бы увлечься, заставил Роже Вадима обратить внимание на новый для него типаж - сдержанное лицо Катрин. Семейство Дорлеак противилось роману дочери с известным соблазнителем и постановщиком скандальных фильмов. Катрин даже запирали на ночь, чтобы она не сбежала. Но это не помогло.

Творя миф Денёв, Вадим радикально изменил имидж своей новой Галатеи, которая до встречи с ним изображала на экране только невинных барышень. Он заставил её взять фамилию Денёв, похудеть на 10 килограммов, изменить манеры, причёску, стиль одежды. Невинная барышня должна была стать роковой женщиной. На первый взгляд, Катрин Денев была не более чем послушной моделью. По воспоминаниям Вадима, его новая избранница ни в чём ему не перечила. Она даже без колебаний разделась перед камерой в фильме Вадима "Сатана там правит бал".

Когда 18 июля 1963 года у 19-летней Денев родился сын Кристиан, он не сблизил её с режиссёром. Увидев в роддоме морщинистый лобик малыша, отец счёл его "самым безобразным из всех детей", ещё не зная, что тот унаследует красоту матери. Окончательный разрыв между ними имел под собой мистическую подоплёку. Они поехали порыбачить и попали в страшную бурю. На лодке загорелся мотор. Когда Вадим и Денёв всё же добрались до берега, Катрин, которая вела себя очень мужественно, сказала Вадиму, что во время опасности все обдумала и поняла: "Если мы чудом спасёмся, жизнь разлучит нас!" Спорить было бесполезно. Катрин начала самостоятельную жизнь.

Гапатея сумела перерасти Пигмалиона. После двух фильмов с Вадимом Денёв ушла от него, чтобы сниматься у настоящих режиссёров, а не у "создателя секс-бомб". У неё почти не было осечек - а ведь она снималась и в Италии, и в Англии, и в США, и, конечно же, в родной Франции. Она стала звездой мирового уровня, в то время как её Пигмалион остался режиссёром-ремесленником эротического профиля.

"Я боюсь любви!"

Катрин Денёв. theplace.ru

Если Вадим разбудил в Денёв женщину, то музыкальный фильм "Шербурские зонтики" (1964) открыл в ней актрису. Неизвестно, как бы сложилась судьба этой картины, если бы музыку к ней написал не Мишель Легран. В 1964 году картина завоевала "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. История трагической любви продавщицы зонтиков и простого рабочего парня заставила и заставляет рыдать уже не одно поколение зрителей во всем мире. Потом были "Девушки из Рошфора" (1967), где она снялась с сестрой Франсуазой. Через несколько месяцев после окончания съёмок, 25-летняя Франсуаза Дорлеак погибла в автокатастрофе. Её смерть стала для Катрин страшным ударом и сказалась на отношениях с мужчинами. Катрин больше не хотела терять и решалась только на необременительные и

скоротечные романы.

В жизни Денёв появились крупные режиссёры. Скандальный Роман Поланский пригласил её сыграть главную роль в параноидальном триллере "Отвращение" (1965). Аутичная дурочка-маникюрша, убивающая мужчин, в исполнении классически красивой Денев смотрелась завораживающе... и несколько автобиографично. А вершиной её звёздной карьеры стала работа с великим Луисом Бунюэлем в "Дневной красавице", где Катрин сыграла добропорядочную жену буржуа, ночи отдающую мужу, а дни проводящую в борделе.

Отец Кьяры

Катрин Денёв. theplace.ru

Этот роман Катрин начался в 1971 году на съёмках фильма с символическим названием "Такое случается только с другими". Денёв приступила к съёмкам с тяжёлым сердцем: она только что пережила разрыв с Франсуа Трюффо. Поначалу она даже не заметила, какими глазами смотрит на неё новый партнёр по площадке Марчелло Мастроянни. Страстный и экспансивный итальянец был женат на актрисе Флоре Карабелле, у них росла дочка, но это не имело значения. Внешняя холодность француженки, не обращавшей внимания на его ухаживания, вызвала в душе Мастроянни настоящий пожар. Внезапно вспыхнувший роман стоил обоим много сил и нервов. Несколько лет Марчелло метался между Римом и Парижем, пока не решился осесть во французской столице. Катрин любила его, но не желала уничтожать его семью. Когда Марчелло сделал ей предложение, Катрин решительно отвергла его. Даже рождение дочки Кьяры не изменило её решение. Впоследствии в интервью Денёв почти не упоминала имени своего экс-возлюбленного: "отец Кьяры" - и всё.

Вечная женственность

Катрин Денёв. theplace.ru

Денев, храня имидж ледяной красавицы, никогда не боялась сниматься в проектах радикальных режиссёров. В 1983 году Катрин смело приняла предложение Тони Скотта и сыграла в его вампирском "Голоде" вместе с Дэвидом Боуи. У Ларса фон Триера Денев снялась в "Танцующей в темноте" (2000), а "Пола X" Лео Каракса стала сенсацией 1999 года, дав газетчикам повод посудачить о смелости 56-летней актрисы, снявшейся обнажённой. Потом был фильм Франсуа Озона "8 женщин" (2002).

Денёв считается одной из лучших актрис Франции. Критики неизменно называют её игру тонкой, изысканной, виртуозной. Однако никакого актёрского образования у Катрин нет.

Она может быть сколь угодно откровенной и радикальной в искусстве, но её личная жизнь закрыта для скандалов. Катрин Денёв подвергла цензуре свою личную жизнь, проявив незаурядную волю и неженский ум. Половина мужчин во Франции до сих пор считают, что Денёв олицетворяет вечную женственность идеальнее, чем Мэрилин Монро и Софи Лорен. Кстати, недавно её спросили, на сколько лет она себя чувствует? "По-разному. В хорошие дни - на 20-22, а в плохие - и на все 30!"