60 лет фильму "Клеопатра": рекорд Элизабет Тейлор, харассмент и бардак на съёмках и лав-стори навека

В июне 1963 года состоялась премьера знаменитого фильма "Клеопатра". И до и после о древнеегипетской царице было снято множество кинолент, но именно этот чуть ли не эталонный древнеримский пеплум с Элизабет Тейлор в главной роли стал настолько же знаменит, насколько противоречив. Он едва не обанкротил студию из-за своего огромного бюджета, поднял на вершину славы Элизабет Тейлор, хотя она сама сохранила о фильме далеко не лучшие воспоминания. А по событиям из разряда "нарочно не придумаешь" и накалу страстей на съёмочной площадке и за её пределами "Клеопатре" вообще нет равных.

Ах, какая женщина!

В мировой истории есть великие женщины, которые навсегда останутся в ней благодаря своим личным качествам или великим свершениям. Клеопатра, безусловно, принадлежала к числу таких персон, чьё имя превратилось в бренд.

В истории Древнего Египта было немало правителей, тиранов и мудрых людей, облачённых немыслимой властью и царствовавших долго, укрепляя границы империи. Но лишь Клеопатра стала настоящей легендой, биография которой окутана гигантским количеством тайн.

Самое интересное, что историки того времени писали, что она не отличалась особой красотой. Она была полноватой, невысокой, но с чарующим голосом, который, казалось, обволакивал собеседника тёплым мягким коконом. В Риме её называли "александрийской куртизанкой", у неё был законный муж, а в любовниках сам Цезарь, а потом она соблазнила и женатого Марка Антония.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Естественно, кинематограф не мог пройти мимо одного из самых притягательных женских образов в истории. Впервые она появилась на экране в 1917 году в образе актрисы Теды Бары. В 1934 году знаменитый режиссёр Сесил Б. де Милль снял свою "Клеопатру" - исторический кич с комедийной актрисой Клодеттой Кольбер в главной роли. В Голливуде она была известна в амплуа красивых брюнеток, и три десятилетия Клеопатра оставалась для всего человечества чёрно-белой красоткой.

Грудью дорогу проложила себе

Роль Клеопатры могла достаться Мэрилин Монро, Джоан Вудворд, Джоан Коллинз, Ким Новак, Ширли Маклейн или даже Одри Хепбёрн, но постепенно продюсеры забраковали всех. У каждой актрисы находился недостаток, не позволяющий ей сыграть царицу Египта. Чаще всего - недостаточно пышный бюст. "Найдите мне такую грудь, чтобы она переполняла экран!" - приказал ассистентам Уолтер Вагнер, продюсер фильма.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Элизабет Тейлор тоже выпала из списка из-за носа, который продюсеры сразу же сочли слишком коротким для Клеопатры. Но в конце концов роль досталась именно ей, поскольку с бюстом у неё было всё в порядке. А носик можно и подправить с помощью грима...

К тому времени актриса была настоящей звездой, но назвать любимицей публики её было сложно: когда через месяц после гибели супруга Тейлор нашла утешение у его друга Эдди Фишера и увела его из семьи, общественность стала воспринимать её скорее как скандальную звезду, а не талантливую актрису.

Как украсть миллион? Когда Тейлор позвонили со студии с предложением сыграть Клеопатру, к телефону подошёл её муж Эдди Фишер. Он крикнул Лиз, что её приглашают сниматься в новом фильме, на что она в шутку ответила: "Конечно, скажи, что я сделаю это за миллион долларов". Это был рекорд наглости! Иогда только один актёр получил гонорар в миллион долларов - Марлон Брандо, сыгравший в фильме "Мятеж на Баунти". "Я первая преодолела звуковой барьер", - шутила потом актриса, заломившая несусветную сумму, потому что играть египетскую царицу с подведёнными глазами не хотела и надеялась, что продюсеры откажутся, но расчёт её оказался неправильным. Продюсеры, к удивлению Элизабет, согласились.

Казни египетские

Знакомая голливудская история. Большой, амбициозный проект, в который вложена куча денег, как будто прокляли. Бюджет растёт как на дрожжах, сценарий лихорадочно переписывают, исполнители главных ролей, режиссёр или продюсеры обращаются в тиранов и изводят всех вокруг. Внезапно налетевшая буря уничтожает съёмочную площадку. И пока съёмочную группу преследуют все вообразимые и невообразимые неприятности, пресса радостно ведёт им счёт, старательно фиксируя каждый новый скандал или срыв сроков. Всё это было в истории создания "Клеопатры".

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Сначала на роль режиссёра позвали Альфреда Хичкока. Тот на предложение ответил, что он, конечно же, любит снимать фильмы ужасов, но не в такой концентрации. Тогда в режиссёры пригласили ветерана Рубена Мамуляна. После первых же дней съёмок выяснилось, что по поводу грядущих ужасов чутьё Хичкока не подвело...

Путешествие из Лондона в Рим

В октябре 1961 года в окрестностях Лондона дождь лил не переставая. Это, однако, не помешало начать съёмки сцен в солнечной долине Нила - своё решение боссы Fox объясняли близостью еловых лесов: продюсеры рассчитывали сэкономить на перевозке стройматериалов. Но при проявке первых сотен метров плёнки выяснилось, что на крупных планах у актёров изо рта валит пар, и через десять дней после начала работы в Англии были приостановлены.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Внезапно сильно простудилась Тейлор. У звезды обнаружилось гнойное воспаление горла, ей сделали операцию - трахеотомию. Сцены с участием Клеопатры на восемь месяцев выпали из графика съёмок, а в смету фильма вносятся расходы на хирурга, сиделок и санитарок. Студия несла убытки, а тогдашний муж актрисы всячески содействовал переносу съёмок в Рим: сухой климат должен был пойти на пользу его жене. Лишь весной 1962 года актриса снова появилась на съёмочной площадке - со шрамом на горле.

Исполнители главных ролей - Питер Финч и Стивен Бойд - не захотели сниматься заново в Италии, поэтому всё, что сняли до этого, выбросили в корзину и взяли других актёров. Декорации тоже разломали, поскольку дешевле было в Риме построить новые. Режиссёр Роберт Мамулян угодил в больницу с нервным срывом, после чего тоже отказался продолжать съёмки. Тогда ему на смену пришёл мэтр Джозеф Манкевич. Уже тогда смета фильма была превышена на $5 млн. По тем временам огромные деньги.

На съёмочной площадке творилось массовое безумие

В те годы фильмы-пеплумы (масштабные постановки на библейские и античные темы) могла себе позволить далеко не каждая студия. Самые дорогие картины этого жанра, включая прославленного "Бен-Гура", стоили $10 млн. С самого начала боссы 20th Century Fox планировали ограничить бюджет фильма $8 млн. Однако расходная часть бюджета поползла, как только было принято решение о перебазировании съёмочной площадки в Рим.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Деньги уходили не только на оплату звёзд - для одной только сцены въезда Клеопатры в Рим было нанято шесть тысяч статистов. Участники съёмок выпивали по десять литров минеральной воды в день, в итоге только счёт за минералку составил $80 тысяч.

Неразбериха была полная: иногда приглашённых из Америки актёров забывали встретить в аэропорту и они своим ходом добирались до места съёмок. Многие приглашённые на второстепенные роли месяцами простаивали без дела - играли в пинг-понг, выпивали и флиртовали. Например, актриса Памела Браун ждала своей очереди сниматься шесть месяцев, чтобы появиться в фильме на одну минуту в роли главной жрицы.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Стремясь сэкономить хотя бы на Элизабет Тейлор, режиссёр приказал снимать любовные сцены с её участием поточно - одну за другой. Очень скоро ему стало ясно, что роман исполнителей главных ролей - Бартона и Тейлор - развивается не по съёмочному плану. Иногда режиссёр кричал: "Стоп, камера! Простите, я здесь не лишний?" В результате, по его собственному выражению, получился "самый продолжительный и самый дорогостоящий коитус в истории мирового

кинематографа".

Любовь и прочие неприятности

Красавцу Ричарду Бартону было 36, к началу съёмок "Клеопатры" он был женат 12 лет, у него росла дочь. Известие о том, что ему предстоит играть пару с Элизабет Тейлор, по его собственным словам, нисколько его не впечатлило. Будучи большим ловеласом, он называл Тейлор слегка полноватой и маленькой, но при первой же их встрече был потрясён красотой вызывающе декольтированной брюнетки, носившей почти прозрачные платья.

В первый день съёмок Бартон мучился настолько чудовищным похмельем, что не мог поднести ко рту чашку кофе. Всегда отличавшаяся добротой Тейлор предложила ему свою помощь и влюбилась в него, пока он пил кофе из её рук. Британец попытался взять ироничный тон - бесполезно. Он влюбился, Элизабет тоже.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Джозеф Манкевич сходил с ума: поставщики минеральной воды требовали оплаты растущих счетов; шефы студии Fox кричали о неизбежном разорении; художники по костюмам изготовили для Клеопатры платья, в которых было впору заявиться на какую-нибудь вечеринку в Беверли-Хиллз, но никак не во дворец Птолемеев; статистки-американки, игравшие в фильме рабынь, устроили настоящую забастовку: мужская часть итальянской группы не могла спокойно пройти мимо полуобнажённых красоток, без того, чтобы не хлопнуть по попке или не заключить в страстные объятия; а тут ещё звонит жена Бартона и кричит, что только что прочла утренние газеты и хотела бы знать, что там между Ричардом и этой стервой...

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Взбешённый Манкевич устроил любовникам разнос, а затем срочно созвал пресс-конференцию. "Правда заключается в том, - сказал он репортёрам, - что мы, то есть я и мистер Бартон, любим друг друга. Все разговоры о его связи с миссис Тейлор - не что иное, как наш маневр, дымка, предназначенная развеять подозрения". На глазах изумлённой публики новоявленный "голубой" повернулся к оторопевшему Бартону и запечатлел на его губах продолжительный поцелуй.

Элизабет могла стервой, однако в кадре превосходно видно, почему искушённый продюсер Уолтер Вагнер хотел видеть именно её в главной роли. Она умела создать по-настоящему грандиозный образ, быть не просто красивой, а загадочной, несгибаемой, величественной. IMDB.com

Не помогло. Муж Лиз скоропалительно покинул Италию, а жена Ричарда, живя в Лондоне, верила, что после окончания съёмок он вернётся, как уже было не раз... У Тейлор же были свои планы, она устраивала истерики и сцены, срывала съёмки и не хотела слышать ничего, кроме предложения о свадьбе.

История любви Любовная драма, разыгрывающаяся на съёмочной площадке "Клеопатры", очень быстро стала достоянием гласности. Как всегда в таких случаях, негодование публики обрушилось на женщину: Элизабет заклеймили "хищницей, разбивающей семьи", "распутной голливудской девкой". Слухи о секс-скандале дошли даже до Ватикана. Узнав об их внебрачной связи, Папа Римский назвал Элизабет распущенной и обвинил обоих в осквернении института брака. К церкви подключились политики: один из членов Конгресса США предложил запретить актёрам въезд в Штаты. Но их чувства выдержали эти испытания. В марте 1964 года Лиз и Ричард поженились, прожили в браке 13 лет, а история их любви стала легендой.

Конец мучений

Наконец, съёмки были закончены, материал смонтирован. Манкевич безуспешно пытался убедить студию разделить фильм на две части, чтобы сохранить логичность сюжета. Он предлагал выпустить два фильма "Цезарь и Клеопатра", а затем "Антоний и Клеопатра". Но студия не пошла на это, выпустив в прокат "укороченную" версию продолжительностью - 4 часа 3 минуты. Масштабы съёмочных площадок, дороговизна и роскошь костюмов и толпы массовки действительно потрясали. По сути, Манкевичу удалось создать зрелище, достойное современных компьютерных эффектов (которых тогда, разумеется, ещё не было).

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Однако "фильм, которого не мог дождаться весь мир" (как гласил рекламный слоган), не имел большого зрительского успеха и чуть не похоронил 20 Century Fox, несмотря на четыре "Оскара". Да, по кассовым сборам фильм превзошёл всех конкурентов и заработал $58 млн - сегодня с учётом инфляции эта сумма составила бы $484 млн. Но, даже несмотря на это, он всё равно был убыточным (затраты составили $44 млн), и оставался таким, пока студия не продала права на телепоказ, что произошло не слишком скоро.

Фильм "Клеопатра". IMDB.com

Никто из тех, кто участвовал в создании фильма, не был доволен результатом. Элизабет Тейлор пропустила премьеру фильма в Нью-Йорке, но после того, как её вынудили посетить лондонскую, сказала: "Последним издевательством было заставить меня прийти и увидеть это". Режиссёр Джозеф Манкевич описал "Клеопатру" точнее всех: "Этот фильм был зачат в спешке, снимался в истерике и был закончен в слепой панике".

На премьеру Элизабет приехала в костюме египетской царицы и под руку со своим Марком Антонием. Образ Клеопатры шёл ей как никакой другой актрисе, наверное, именно поэтому в уме обывателя историческая Клеопатра представляется исключительно как роскошная и богемная кинодива.