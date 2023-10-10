35 лет фильму "Асса": как Соловьёв пустился во все тяжкие, Цой командовал массовкой, а мальчик Бананан придумал название

В ялтинской гостинице "Ореанда" на двери одного из номеров несколько лет висела табличка: "Здесь Татьяна Друбич убила Станислава Говорухина". "Дурная" слава пошла после съёмок фильма Сергея Соловьёва "Асса". Эта картина со странным, совершенно непонятным названием стала самой успешной работой режиссёра. Фильм пересматривали, пластинку с песнями из него запиливали до дыр. Но "Асса" - не только яркий факт искусства, но и громкое общественное явление. В воздухе уже витал запах новых времён, и картина произвела подлинный фурор. А прозвучавшая в финале песня Виктора Цоя стала саундтреком перестройки.

Индийская формула успеха

К моменту работы над "Ассой" Сергей Соловьёв, несмотря на свой молодой для режиссёра возраст (слегка за 40), был уже автором 10 картин, мэтром, увенчанным призами международных кинофестивалей. Но ни один из его фильмов - ни "Станционный смотритель", ни "Избранные", ни "Сто дней после детства" вкупе со "Спасателем" и "Наследницей по прямой" - не принёс режиссёру большого зрительского признания. Доходило до того, что на его фильм "Чужая Белая и Рябой", получивший в Венеции Большой специальный приз жюри, завозили на сеансы солдат, чтобы в зале было поменьше зияющих прорех. А в это время на картину Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" люди занимали очередь с ночи. И Соловьёв твёрдо решил снять зрительский хит.

"Я попробовал выработать некий беспроигрышный модуль кассового успеха, чтобы в зал пришли не только живые, но и мёртвые, - рассказывал Сергей Александрович. - За основу я решил взять индийскую мелодраму и её типовые клише. В фильме должен быть преуспевающий бизнесмен преклонных лет, его любовница - молоденькая святая душа. У неё вдруг любовь к молодому незнакомцу. Ну и, конечно, ревность, кровь, месть, музыка, песни, пляски..."

Во все тяжкие

"Асса". Скриншот фильма.

К сотрудничеству Соловьёв пригласил 22-летнего сценариста Сергея Ливнева. Тот был молод, не лишён дара и влюблён в Алику Смехову, поэтому подарил главной героине это притягательно-странное имя - Алика. Два циника решили не воспитывать у аудитории высокие чувства, а идти у неё на поводу. И придумали простенький сюжет: молодая красивая женщина, лиричная Ялта, зимний курортный город у моря, мёртвый сезон, немолодой любовник, смелый юноша, жаждущий взаимности красавицы. Вполне себе индийское кино! Так, Соловьёв, который до этого числился в респектабельных советских постановщиках - ему доверяли экранизировать самое святое - Пушкина, решился на эксперимент.

"Здравствуй, мальчик Бананан!"

Прописав основную сюжетную линию, Соловьёв задумался. Ведь если следовать "индийской модели", то в картину нужно ввести множество песен и плясок. Но каких? И режиссер принялся за новую "научную" работу. Услышав, что в Питере много интересных музыкантов, попросил достать ему кассеты с их песнями. "Я был абсолютный неофит в этом деле. Мне привезли целый мешок музыки, я начал слушать, а на тех, что нравились, ставил пометки..." Как потом выяснилось, пометки оказались только на кассетах Бориса Гребенщикова (включён Минюстом в список иноагентов - Прим. ред.).

После личной встречи, Соловьёв ещё больше вдохновился неизведанным миром рок-культуры и предложил лидеру группы "Аквариум" роль Бананана - свободолюбивого ресторанного певца. Музыкант от роли отказался, но посоветовал присмотреться к художнику Сергею Бугаеву по кличке Африка. Один только внешний вид молодого человека произвёл на Соловьёва неизгладимое впечатление - при бабочке, в

клетчатом пиджаке, брюках-дудочках, на ногах - жёлтые ботинки, на носу - круглые очки.

"Откуда вы так хорошо его знаете?"

Сергей Бугаев стал новым проводником Соловьёва по питерскому андеграунду. Именно он познакомил режиссёра с Виктором Цоем. Сергей Александрович искал музыкальный коллектив, который появился бы в фильме, и попросил Африку подыскать подходящих ребят. "Ты только объясни, чтобы они не обижались: кого-то возьму, а кого-то нет. Мне они нужны для картинки", - говорил он питерцу. Тот привёл группу "Кино". "Они были все в чёрном, сели напротив меня. Я посмотрел на них внимательно, как на массовку, и стал говорить: "Ты годишься. Ты нет..." С лёгким сердцем Соловьёв оставил не у дел Виктора Цоя. Но тут Африка замахал руками: "Вы что! Это "Кино"! Это группа! Это Цой!" И убедил режиссёра не разбрасываться кадрами.

"Асса". Скриншот фильма.

А вот Станислава Говорухина пришлось долго упрашивать сыграть в "Ассе". Вообще, многие роли были написаны под определённых актёров. Изначально было ясно, что Алику сыграет жена Соловьёва Татьяна Друбич, Александру Баширову уготовили роль майора, ну а режиссёру "Место встречи изменить нельзя" - Крымова, хозяина жизни, "авторитетного цеховика". "Мы с ним учились вместе, и когда я писал сценарий, сразу рассчитывал на него, - вспоминал Соловьёв. - Только вот Станислав Сергеевич не соглашался, отговариваясь тем, что в кино уже наснимался по горло". Но режиссёр "Ассы" оказался упрям и терпелив. К тому же к участию в уговорах привлёк супругу Говорухина Галину. Последняя, прочитав сценарий, призналась, что Крымов - вылитый муж, и спросила у режиссёра: "Откуда вы так хорошо его знаете?"

Говорухин не только дал согласие, но и ценный совет постановщику: снимать Ялту, пока на пальмах лежит снег. Той зимой - большая редкость - в курортном городе случился снегопад. Сергей Александрович хотел дождаться оттепели - чтобы Ялта в кадре была, так сказать, Ялтой. Но коллега по цеху смог убедить постановщика: виды заснеженного крымского курорта придадут картине нездешний, фантасмагорический колорит. И оказался прав!

Командовать концертом будет Цой!

"Асса". Скриншот фильма.

Но, разумеется, "Асса" не имела бы того общественного резонанса без финальной сцены с песней Цоя. Собирать многотысячную массовку у Соловьёва не было ни организационных возможностей, ни денег для оплаты статистов. Узнав об этом, лидер группы "Кино" очень просто решил проблему. Он позвонил по нескольким телефонам и сообщил, что в такое-то время в такой-то день в Зелёном театре состоится его бесплатный концерт. В итоге толпа фанатов числом примерно в 10 тысяч снесла ворота и заняла все места. Лавки ломились от зрителей и ломались, тут и там вспыхивали потасовки, зажигались дымовые шашки. Соловьёва никто не слушал, все повиновались только Цою. Благодаря ему съёмка прошла без увечий и больших эксцессов, если не считать перевёрнутой напоследок пожарной машины.

Кстати, ещё до съёмок этой сцены Соловьёв взял с Виктора слово, что тот не будет исполнять песню на публике до премьеры фильма. Цой пообещал и слово своё сдержал.

При чём тут лезгинка?

"Асса". Скриншот фильма.

Названием фильма родилось благодаря Сергею Бугаеву. Поначалу фильм назывался "Здравствуй, мальчик Бананан". Но однажды ночью Африка пришёл в номер к Соловьёву и заявил: "Назовите фильм "Асса"!" "Почему "Асса"? Так ведь горцы говорят, когда лезгинку пляшут?" - удивился режиссёр. "Неважно, если хотите фильму успеха, назовите "Асса", - настаивал Бугаев и разродился каким-то словоблудием про спасённых тварей, про ветхозаветного Ноя, который, сойдя на землю со своего ковчега, вскричал: "Ас-с-са!" Но потом, поняв, как он всем этим утомил Соловьёва, заявил: "Ну, если вам трудно усвоить про Ноя, примите это как аббревиатуру: "Автор Соловьёв Сергей Александрович".

То ли название повлияло, то ли Соловьёв действительно блестяще высчитал формулу успешного кино, но фильм посмотрели 25 млн зрителей. А в Ялте пользовалась популярностью экскурсия по "местам боевой славы": здесь Алика и Бананан познакомились, тут на фуникулёре катались, там бандиты скидывали машину в пропасть... В гостиничном номере, где жили Алика и Крымов, даже повесили ту самую памятную табличку.