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Лео Канделаки, Алексей Янгер и Саша Кабаева получат "По шарам". Будет не больно

Сегодня, 15 января, на телеканале "2х2" состоится премьера нового спортивно-развлекательного проекта "По шарам" В нём лицом к лицу сойдутся известные блогеры, спортсмены, актёры и телеведущие, чтобы выяснить, кто из них более быстрый, ловкий и умелый. Задача участников будет максимально простой - не дать шару коснуться земли.

Телешоу "По шарам".
Телешоу "По шарам".
Пресс-служба телеканала "2х2".

В первом сезоне нового проекта примут участие певец и борец Торнике Квитатиани, блогеры Алексей Янгер, Саша Кабаева и VA.NO, ведущие шоу "Инспектор"на "2х2" Дина Мар и Лео Канделаки, актёры Анна Глаубэ и Вадим Дубровин, а также футболист Иван Новосельцев. Все они будут делиться на команды по четыре человека, игра будет состоять из четырёх раундов "один на один".

Условия просты: два участника в замкнутом пространстве стараются не дать упасть на пол воздушному шарику. Соперники поочередно подбивают шарик вверх или в сторону, но отбивать вниз запрещено. Раунд ограничен по времени и побеждает тот участник, у кого шар коснулся земли меньшее количество раз. Два касания подряд штрафуются баллом.

Игра проходит на площадке для сквоша, обустроенной в стиле офисного пространства. Так что участникам придётся перепрыгивать через столы, диваны, лампы и растения в горшках.

Телешоу &quot;По шарам&quot;.
Телешоу "По шарам".
Пресс-служба телеканала "2х2".

"Мне кажется, что у нас получился очень лёгкий развлекательный формат, который и посмотреть приятно, и повторить у себя в офисе несложно. Так что я уверен, что "По шарам" обязательно станет народным шоу", говороит Кирилл Кошарин, ведущий программы.

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