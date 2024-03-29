Легендарный сериал "Великолепный век" возвращается в телеэфир

В январе 2011 года в Турции прошла премьера исторического сериала "Великолепный век". Он стал не только у себя на родине, но и вызвал интерес ещё и у жителей Восточной Европы, а уже в 2012-и появился на российском ТВ? С тех пор его неоднократно повторяли, но каждый раз телероман имел огромные рейтинги. Возможно, секрет в том, что в основе сюжетной линии - невероятная история любви и коварства, которая не перестает удивлять мир уже пять веков. 30 марта любимый турецкий сериал вернётся в телеэфир канала "Домашний".

История любви султана Сулеймана и его жены красавицы Хюррем взбудоражила сердца миллионов зрителей по всему миру. В основу сценария легло несколько исторических романов и средневековых документов. На протяжении четырёх сезонов телезрители более чем 50 стран с замиранием сердца следили за событиями, которые разворачиваются во дворце Топкапы.

Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Для тех, кто еще не видел сериал или забыл, о чём он, кратко напомним. Благодаря красоте, мудрости, чувству юмора и острому уму, попавшей в рабство славянской наложнице Александре удалось влюбить в себя султана Сулеймана. После принятия ислама она получила имя Хюррем. Она была не только прекрасной обольстительницей, но мудрой и образованной женщиной: поставила на карту свою жизнь и будущее - и получила статус законной жены. Иначе так и оставалась бы наложницей до конца своих дней.

Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Этот брак между рабыней и правителем стал беспрецедентным для Османской империи ХVI века. Безусловно это не устраивало родственников и приближенных султана, которым за несогласие с коварной Хюррем приходилось платить собственными жизнями.



На долю главной героини выпало немало испытаний, её путь к счастью был долог, она всегда действовала быстро, порой жёстко, даже жестоко, ведь только так можно было удержать власть и сердце султана.

Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Великолепный век". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Несмотря на все дворцовые интриги, убийства и трагедии, именно романтические линии остаются движущей силой "Великолепного века". Начиная с последних выходных марта зрители получат возможность снова насладиться мелодраматическим сюжетом, чувственной музыкой и проникнуться настоящим восточным колоритом.