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Конец эпохи: Netflix прекращает выпуск и доставку DVD

Сегодня, 29 сентября, Netflix закрывает сервис по выпуску и доставке своих фильмов и сериалов подписчикам на физических носителях - DVD.

Netflix.
Netflix.
wikimedia.org

"После невероятного 25-летнего существования мы решили закрыть DVD.com в конце этого года, - заявил руководитель видеосервиса Тед Сарандос. - Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставить лучший сервис для наших зрителей, но по мере того, как бизнес продолжает сокращаться, это будет становиться всё труднее. Поэтому мы хотим выйти на новый уровень и выпустим наши последние диски 29 сентября 2023 года. Эти культовые красные конверты изменили то, как люди смотрят шоу и фильмы дома, и проложили путь к переходу на потоковое вещание".

Netflix отправил свой первый DVD подписчикам с фильмом "Битлджус" Тима Бёртона 10 марта 1998 года. С тех пор они отгрузили более 5,2 миллиарда дисков более чем 40 миллионам своих зрителей. Согласно данным, обнародованным на сайте компании, самым популярным фильмом на DVD стала спортивная драма "Невидимая сторона" с участием Сандры Буллок. Для любителей кино, которые все ещё пользовались сервисом, новость стала разочарованием, поскольку библиотека физических дисков Netflix включала множество труднодоступных фильмов и телешоу, которые, возможно, никогда не будут показаны онлайн.

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