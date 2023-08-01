Какую пользу красоте и здоровью приносят сезонные овощи и фрукты

Отлично выглядеть, быть в хорошем настроении и фонтанировать энергией - летом добиться всего этого гораздо проще благодаря сезонным продуктам. Лето в самом разгаре, так что поспешите пополнить запас витаминов в организме!

Для красоты

Клубника. Маски из клубники - средство неплохое, но чудес от них ждать не стоит. Красота, как известно, начинается изнутри, и в этом смысле главная летняя ягода может помочь. Витамин С, которого полно в свежей ягоде, повышает выработку коллагена и тормозит процессы старения. Салициловая и эллаговая кислоты оказывают тонизирующее действие на кожу, борются с пигментацией и даже мягко отбеливают зубы.

Бонус. Регулярное употребление клубники защищает мозг от возрастных изменений. Спасибо йоду, калию и антиоксидантам.

Сколько можно есть - не более 0,5 кг в день.

Малина. Свежая малина - десерт, помогающий худеть. Секрет в высоком содержании клетчатки и низком, по сравнению с другими ягодами и фруктами - сахара. В малине его всего 5 г, в черешне, для сравнения - 16 г. Такой состав гарантирует отсутствие лишних калорий, стабильный уровень глюкозы в крови и здоровый метаболизм. Для поддержания идеального веса больше ничего не нужно.

Бонус. Эллаговая, малиновая и яблочная кислоты, которыми богата малина, помогают переваривать жирную и жареную пищу.

Сколько можно есть - 1-2 стакана в день (500 г)

Арбуз. freepik.com/Freepik

Арбуз. Его сочная мякоть не просто освежает, но и благодаря сбалансированному витаминно-минеральному составу спасает от обезвоживания. Летом, когда мы активно потеем, это свойство особенно актуально. Ягода богата витаминами А и С, которые отлично влияют на нашу кожу: освежают, увлажняют, стимулируют клеточное обновление и защищают от воздействия солнца, ветра, соленой воды. Мякоть арбуза способна растворять и выводить токсины из печени при различных медикаментозных или пищевых отравлениях.

Бонус. Входящий в состав ягоды кальций и магний позволяет организму лучше усваивать витамин D. Арбуз - мягкий диуретик. Идеально для тех, кто мечтает похудеть.

Сколько можно есть. До 1 кг мякоти, разбивая приём на 3-4 раза (по 150-200 гр)

Для здоровья

Помидоры. Пользоваться лосьонами с SPF-фильтрами летом нужно обязательно, но защитить кожу от ультрафиолета можно и изнутри. Помогут продукты, богатые ликопином. Узнать их можно по ярко-красной или оранжевой кожуре - это, например, морковь, перец и томаты, в которых ликопина содержится больше всего. А усваивается он лучше всего после термической обработки продукта.

Помидоры. freepik.com/prostooleh

Бонус. Ликопин помогает регулировать аппетит и поддерживать вес.

Сколько можно есть - до 400 г в день.

Смородина. Витамина С, который за что только не отвечает, в садовой смородине больше, чем в хвалёных цитрусовых. Есть её нужно свежей. Также ягода полезна тем, кто хотел бы устроить лёгкий детокс. В ней содержатся фенолы, необходимые для синтеза глутамина - аминокислоты, нейтрализующей яды, токсины и патогенные бактерии.

Бонус. Растения с тёмной, почти чёрной окраской встречаются в природе не часто (черника, красный лук, виноград, баклажаны). Насыщенный цвет кожуры означает присутствие ценных и редких антиоксидантов.

Сколько можно есть - около стакана ягод в день.

Для тонуса

Зелень. Жаловаться на упадок сил и апатию летом грешно: чтобы взбодриться, достаточно регулярно (с каждым приёмом пищи) есть зелень и листовые салаты. Все растения зелёеного цвета содержат хлорофилл, повышающий энергообмен в клетках. Благодаря ему органы и ткани лучше снабжаются кислородом и питательными веществами, и человек чувствует себя гораздо бодрее. Главное, не ограничивать меню банальными петрушкой и укропом. Салат-фрилис, руккола, шпинат, кресс-салат, базилик - чем разнообразнее букет, тем больше пользы.

зелень. freepik.com/stockking

Бонус. Листовая зелень - отличное средство от отёков. Справиться спроблемой за считаные минуты поможет утренний смузи со шпинатом и сельдереем.

Сколько можно есть - не менее 100 г в день.

Вишня. Летом, когда солнце садится поздно, а вокруг полно соблазнов, отправиться в постель вовремя проблематично. Организм не успевает синтезировать важнейший гормон мелатонин и наутро мы чувствуем себя разбитыми. Вишня же, особенно кислая, природный источник этого вещества, она поможет чувствовать себя бодрее по утрам.

Бонус. Вишня с тёмной кожурой - источник антиоксиданта ресвератрола. Исследования утверждают, что он спасает от онкологических,

кардиологических, сосудистых заболеваний.

Сколько можно есть - 200-300 г днём или 100-150 г - на ночь.

Подсолнечные семечки. Кладезь витамина Е. Блестящие волосы, сияющая кожа, защита клеток от свободных радикалов - это всё по его части. В 100 г очищенных семечек подсолнуха содержится более 200% суточной нормы этого элемента. Единственный минус - калорийность: грызть семечки постоянно опасно для фигуры.

Бонус. Витамин Е помогает подправить репродуктивное здоровье, особенно если речь о нарушениях менструального цикла и угрозе прерывания беременности.

Сколько можно есть - 20-50 г в день.