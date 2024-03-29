Каким требования должна отвечать фитолампа для рассады

В начале весны рассаде в квартире не хватает света, особенно в пасмурную погоду. Выходом в этом случае становится максимально поздний посев семян или покупка подходящих приборов для досвечивания. О последних и поговорим.

Что не так с обычной лампой

Неопытные огородники думают, что подсветить рассаду можно и обычной лампой накаливания. Однако это скорее добавляет проблем, повышая температуру и делая воздух ещё суше. При этом спектр излучения обычных лампочек никак не влияет на фотосинтез, ради которого и требуется досвечивание. Дело в том, что процесс фотосинтеза активируется при наличии синего и красного цвета излучения, правильно подобранной мощности и площади освещения, минимального нагревания. Этим требованиям отвечают специальные люминесцентные, натриевые, индукционные, энергосберегающие и светодиодные лампы.

Люминесцентные

Простые и надёжные фитолампы с возможностью регулирования тона свечения (теплый/холодный). Прибор недорогой, но и недолговечный. В среднем такой лампы хватает на полгода активного досвечивания растений. При этом нужно учитывать, что УФ-излучение оказывает вредное воздействие на глаза, поэтому включать такую лампу можно тогда, когда в помещении нет людей.

Мощные и яркие

Натриевые лампы очень мощные, с отличной светоотдачей. Именно их фермеры используют в крупных тепличных комплексах. Но если расположить такую лампу слишком близко к растениям, можно обжечь рассаду. При правильном использовании красная подсветка таких ламп активизирует цветение и стимулирует плодоношение, а ещё, что важно,, гораздо менее опасна для глаз и может применяться в жилом помещении. Прибор достаточно дорогой, но служит не менее трёх лет даже при круглосуточном использовании.

Самые прочные

Индукционные фитолампы безопасны для человека, высокоэффективны, не реагируют на перепады напряжения, не мерцают и поддерживают яркость свечения на протяжении многих лет. Цветопередача близка к солнечной, растения под ними не перегреваются. Минусом индукционной фитолампы является очень высокая стоимость, но она оправдана надёжностью устройства и длительностью использования.

Точечный вариант

Энергосберегающие фитолампы - маломощный тип люминесцентных агроламп. Сами по себе они хороши, однако есть нюанс: такие желательно устанавливать по одной над каждым растением. В итоге такой вариант может обойтись на порядок дороже, чем самая дорогая, но одна индукционная лампа.

Дёшево и сердито

Светодиодные фитолампы - наиболее популярный и выгодный для огородников вариант. Основное преимущество - долговечность и экономичность. Служат такие приборы при постоянном использовании 5-6 лет. А если же включать их всего на несколько часов в сутки зимой и весной, срок службы увеличивается в несколько раз. Кроме того, светодиодные лампы позволяют отрегулировать тон подсвечивания, устойчивы к перепадам напряжения, безопасны и экологичны.

Что подойдёт вам

Знатоки при выборе осветительного прибора рекомендуют обращать внимание не только на цену, долговечность и вред для глаз. Важно внимательно изучить технические характеристики лампы, прикинуть количество растений, которые она может осветить.