Как ухаживать за клубникой, чтобы получить богатый урожай

Наконец-то клубника соблазнительно сигналит нам своими красными бочками, что готова радовать своимb вкусом и ароматом! Ухаживать за кустами клубники нужно в течение всей вегетации. Только так можно вырастить мощные растения с большим количеством ягод. Весенние этапы работ мы уже провели, давайте разберём, как ухаживать за клбуникой летом.

Пей, ягодка моя!

У клубники поверхностная корневая система, поэтому поливать её нужно как можно обильней и чаще, особенно в период бутонизации и созревания плодов. Вода обязательно должна быть отстоявшейся, потому что полив холодной водой приводит к появлению гнили. Полив осуществляется 2 раза в неделю, в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая. Полив клубники проводят по вечерам или утрам.

Проголодалась, наша красненькая!

Подкармливать клубнику можно и минеральными удобрениями и органикой, но последняя предпочтительна, так как действует мягче, дольше, продукция получается экологически чистой.Первую делают весной, поливая плантацию навозным (1 к 10), травяным и зольным (1 ст. на ведро) настоями, раствором гумата (гуминовые кислоты, получаемые из торфа, бурого угля или сапропеля. Гуматы - это природный стимулятор роста растений). Поливы гуматами полезны в фазу роста завязи: промачивают почву до 30 см или опрыскивают кусты.

Окажем поддержку

Урожай клубники. freepik.com/Freepik

Когда ягоды созревают, под их тяжестью куст неизбежно будет клониться к земле. Чтобы ягоды не легли на землю, где они быстрее столкнутся с вредителями и возбудителями болезней, да и просто испачкаются, рекомендуется приподнимать их. Для этого стоит своевременно приготовить самодельные "рогатки", сделанные из веточек. При изготовлении обратите внимание, что "ножку" лучше делать длинной, чтобы можно было воткнуть её в землю поглубже.

Удаляем усы

Во время роста растения очень важно своевременно удалять усы. Их следует просто срезать ножницами. Если усов мало - это хороший признак. Значит, растение все силы тратит на завязи, а не на усы. А если много усов, то это говорит о том, что у вас много мужских растений и отбольшинства из них нужно будет избавиться.

Если вы планируете обновлять посадки в текущем году, то оставьте на каждой розетке по 1-2 хорошо развитых отростка (обычно они появляются первыми) и прикопайте вблизи от материнского растения, не прерывая связи с ним.

Прикрылись листьями!

Как и когда удалять листья у клубники? Листья с разноцветными пятнами и следами гнили нужно безжалостно удалять в течение всего сезона. Срок жизни у листьев клубники составляет 1 - 1,5 месяца. То есть к концу июля листочки, которые появились на растениях весной, начинают отмирать и превращаться в балласт для растений. Такие листья удаляют с плантации уже через 2-3 дня после съёма последних ягод.

Листья не выдёргивают, а срезают острыми ножницами либо секатором под самое основание и сразу складывают в вёдра или тачки. Если вы будете их вырывать, то рискуете вытянуть из земли часть растения или травмировать сердечко. Тогда кустик будет долго и болезненно восстанавливаться. В среднем на каждой клубничной розетке оставляют по 3-5 свежих молодых листочка.

Параллельно с обрезкой старой листвы удобно проводить прорывку сорняков. Всю собранную с клубничной грядки органику лучше сжечь, но допустимо и заложить в компост (для обеззараживания смочите её раствором Фитоспорина М или Байкала ЭМ-1).

Здесь будет новая плантация!

Каждые четыре года обязательно необходимо менять место для выращивания клубники, потому что:

Стебелек приподнимается над уровнем почвы и со временем даже мульчирование становится неэффективным для старых растений. Происходит старение корней, что не лучшим образом сказывается на качестве и количестве полученного урожая.

Во время роста и развития корни растения выделяют в почву вредные вещества, поэтому менять место выращивания клубники нужно обязательно. Почва тоже должна иметь возможность восстановиться.

От старых растений можно взять усы и получить от них при этом хороший урожай крупных ягод, т. к. мы берем генотип, получая тем самым такой же сорт будущего растения.

Новую грядку можно начать формировать осенью, ежегодно добавляя к ней (подсаживая) новые растения. В тот год, когда "старая" грядка будет плодоносить в последний раз, появится сформированная грядка с молодыми растениями.

Я щит, охраняющий ягодное царство!

Профилактические опрыскивания клубничных кустов проводят сразу после уборки с грядки последних ягод и удаления старой ботвы и лишних усов.

Если же ваша клубника заболела, то сначала нужно поставить верный диагноз, какой именно вредитель или болезнь хозяйничает на грядке. И уже после этого использовать "лечебные" препараты.

Так, в борьбе с земляничными клещами эффективны такие препараты, как "Фитоверм В" (биопрепарат), "Инта-Вир" (инсектицид) и "Агравертин" (биопрепарат). От земляничного долгоносика помогает настой красного перца. Йод используется для борьбы со многими вредителями клубники. Он является эффективной профилактикой фитофтороза и серой гнили, а также применяется для борьбы с тлей, майскими жуками и долгоносиками.