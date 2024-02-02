Как сохранить витамины зимой?

Витамины - крайне неустойчивые "создания"! Аскорбинка разрушается на воздухе и при контакте с металлом, тиамин распадается при нагревании, а ретинол, токоферол и бета-каротин - на свету.

Если порезать лимон на дольки металлическим ножом и оставить на столе на несколько часов, то в нём практически не останется аскорбиновой кислоты. И так же, только при других условиях, происходит со многими продуктами, Даже наевшись ими до отвала, можно остаться, по сути, "пустым". Эти нехитрые правила помогут вам питаться полезно.

1. Овощи лучше варить на пару и запекать - так они сохранят большую часть питательных веществ. Если всё же решили отварить или обжарить, то учтите, что водорастворимые витамины С и В вымываются при кипении, а жирорастворимые Е, D, А выходят в масло во время жарки. При этом на сковородке потери витаминов группы В составляют примерно 30%, тогда как в кастрюле с водой их пропадает 70%.

2. Чем меньше времени овощи проведут в воде, тем полезнее будут. А раз так, кладите их в кипяток, а не в холодную воду. Варите целиком и в кожуре, всегда под крышкой, и доставайте сразу после варки, иначе витамины уйдут в отвар. Кожуру срезайте тонким слоем: рядом с ней находится максимум витаминов.

3. Иногда витаминами всё-таки стоит пожертвовать. Так, термообработка томатов повышает в них уровень ликопина (снижает плохой холестерин и укрепляет иммунитет). Именно в печёных яблоках больше пектина, который выводит из организма шлаки и токсины, а в варёной моркови - каротиноидов, замедляющих старение кожи.

4. Солите пищу в конце приготовления. Соль, растворённая в воде, быстрее и интенсивнее поглощается продуктами, а значит, её требуется больше. К тому же в почти готовые ингредиенты она впитается равномернее, чем в сырые, и у всех частей блюда будет одинаковый вкус.

5. Не жарьте мясо слишком долго, иначе лишитесь очень важного тиамина.

6. Заправляйте салаты маслом, чтобы организм лучше усвоил жирорастворимые витамины.