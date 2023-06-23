Как правильно заняться бегом, похудеть и не получить травм

Бег на средние дистанции - не более 10 км - отличный способ проводить больше времени на природе, подставлять тело солнечным лучам и снижать уровень стресса благодаря выработке эндорфинов. Рассказываем, как бегать без травм и разочарований, худеть и получать удовольствие.

Побежали или пройдёмся?

Как выяснить, можно вам бегать или не стоит? От вашего роста (в сантиметрах) отнимите 100 и сравните с вашим весом (в килограммах). Если разница больше 10 кг, повременте с бегом. Ведь чтобы сжигать много калории, нужно бежать, высоко поднимая колени, широким шагом с длинной фазой полёта. При большом количестве лишних килограммов это убийственно для суставов и позвоночника. Поэтому специалисты рекомендуют при большом "перевесе" начинать с ходьбы. Л вот когда часть излишков будет сброшена, можно переходить к бегу.

Как, где и когда?

Второй вопрос - как именно нужно бегать, чтобы похудеть? Спокойно, не задыхаясь, в горку чуть активнее, на спуске чуть расслабленее, по 40-75 минут, получая удовольствие и сжигая калории. Не смотрите на расстояние и скорость, следите только за временем и техникой бега. Движения должны быть комфортными, мягкими, экономичными, без раскачивания корпусом и плечами.

Как часто бегать? Оптимально через день пли чередовать два дня бега с днём отдыха. Начинайте с 30-40 минут, утром, сразу после сна, или через 1-1,5 часа после еды. Если бегаете с утра на голодный желудок, сначала выпейте сладкого чая или сока. Постепенно доведите пробежку до - 40-75 минут.

С чего начинать? Специалисты советуют начинающим чередовать бег с ходьбой: одна-три минуты лёгкого бега и столько же ходьбы. Можно ориентироваться по местности: один круг, половина круга пли "вон до того дерева" бегом столько же пешком. Постепенно, в течение нескольких месяцев, уменьшайте время ходьбы и удлиняйте интервалы бега.

Бег. freepik.com/wayhomestudio

Место бега изменить нельзя

Следующий вопрос: где бегать? Где угодно, лишь бы не дышать выхлопными газами. Однако, обращайте внимание на покрытие под ногами. Наиболее безопасны для суставов беговая дорожка, резиновые треки, мягкие лесные тропинки и коротко стриженный газон. А вот камни и корни потенциальные источники травм. Если выбора нет, бегайте по асфальту. Но медленно и только в специальных кроссовках. Кстати, затвердевшие под солнцем грунтовые дороги по жесткости практически не отличаются oт асфальта. Уличная плитка, булыжник, бетонные плиты ещё хуже, по ним бегать нельзя.

Будьте внимательны к собственным ощущениям, и тогда бег станет для вас приятным времяпрепровождением и универсальным средством поддерживать себя в форме.