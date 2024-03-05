Как правильно подобрать форму выреза горловины

Вырез горловины находится в самой заметной зоне образа - так называемой портретной. Неудачная геометрия выреза может испортить всю картину, поэтому ошибок в этом вопросе лучше не допускать.

Знайте, что вы особенная

Но если вырез подобран правильно, происходят поистине волшебные превращения, и короткая шея становится нормальной длины, слишком широкое лицо визуально сужается, зона декольте обретает желаемую привлекательность. Чтобы подобрать правильный вырез, необходимо учитывать свои индивидуальные особенности, в первую очередь овал лица, длину шеи и объём груди. Не стоит забывать и о типе

фигуры.

Круглый

Классический вариант, подходящий почти всем. Строгий и лаконичный круглый вырез не отвлекает на себя внимания, а потому исключительно уместен, если хочется продемонстрировать шейные украшения или другие декоративные детали наряда. Подбирать глубину этого выреза следует, учитывая тип фигуры.

При узких плечах, небольшой груди и/или короткой шее лучше выбирать широкий вырез, который сделает визуально плечи чуть шире, бюст чуть пышнее, а шею - длиннее. Обладательницам же пышных форм больше подойдёт небольшой круглый вырез.

Каре

Квадратное или прямоугольное каре делает акцент на шее и области декольте, зрительно расширяет плечи, удлиняет шею. Этот вырез вносит необходимый баланс при круглом лице и покатых плечах, но слегка утяжеляет верхнюю часть тела, что также следует учитывать. Каре идеально подходит для фигуры "треугольник".

V-образный

Девушка в платье. freepik.com/master1305

Прекрасный вариант, создающий в большинстве случаев очень гармоничный образ. Вырез такой формы зрительно удлиняет шею, вытягивает лицо и всю верхнюю часть фигуры - то есть добавляет стройности. Кроме того, V-образный вырез делает акцент на грудь, что хорошо в любом случае. Эта форма идеальна для фигур с короткой шеей, круглым лицом, широкими плечами. Глубину выреза лучше соотносить с объёмом бюста - чем объёмнее грудь, тем меньше должен быть вырез.

U-образный

Этот промежуточный вариант между круглым и V-образным вырезом сочетает в себе все преимущества обоих. За счёт удлинения по вертикали и скруглённой формы U-образный вырез подходит большинству типов фигур и форм лица. Особенно удачен такой вырез для типов лица с "острыми углами", которые он вполне успешно округляет: треугольного, прямоугольного, ромбовидного. При этом значительных корректив в визуальное восприятие реальных форм такой вырез не вносит.

Лодочка

Практически горизонтальный вырез, который визуально увеличивает ширину плеч и за счёт этого уменьшает ширину бёдер. Кроме того, такой вырез зрительно увеличивает объём груди, поэтому подходит обладательницам скромного бюста. Не стоит выбирать лодочку круглолицым и широкоплечим дамам, а также при короткой шее.