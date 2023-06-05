Как без ущерба для отдыха ребёнка не дать ему забыть всё то, что он учил целый год

Лето для ребёнка - это всё-таки период отдыха, и лишать детей этой радости ни в коем случае нельзя. Это равносильно тому, если бы вас заставили работать круглый год без отпуска. Так что не стоит перегружать ребёнка и заставлять его заниматься уроками каждый день. Лучше дать вдоволь нагуляться, чтобы книжки и тетрадки с математическими задачками воспринимались как элемент пассивного отдыха.

Летнее расписание

Далеко не у всех есть возможность отправить ребёнка к бабушке в деревню или выбраться на пару недель на море. Для многих родителей лето - период интенсивной работы, и это совершенно нормально. Если сейчас у вас не получается уехать из города и отдохнуть всей семьёй, стоит создать условия для отдыха у себя дома. Переведите ребёнка на "летнее расписание", ослабьте режим.

Предложите новые игры - для этого не обязательно вести его в детскую игровую комнату. Вспомните, во что вы сами играли в детстве. Проведите с ребёнком целый день на улице, разглядывая птиц, насекомых и деревья.

Летом много интересных занятий проводится на свежем воздухе. В парках проходят фестивали и игровые программы, музеи и галереи ждут посетителей на творческие мастер-классы.

Не забывайте про активные занятия на свежем воздухе. Да-да - если вы ещё не начали, самое время выйти на пробежку, заниматься на турниках, кататься на велосипеде и роликовых коньках. В парк спорта приглашает всех желающих на вечерние фитнес-тренировки в рамках традиционной программы ЗОЖ.

Природоведение и уроки выживания

Дети на природе. freepik.com/Freepik

Именно летом мы можем освоить с детьми те навыки, которые так нужны в жизни и которые невозможно приобрести в городе. Научиться отличать съедобные грибы от ядовитых и правильно их чистить, готовить на костре, собирать лекарственные травы, варить варенье, дезинфицировать и перевязывать рану - это та школа, без которой ребёнку будет сложно в жизни.

Папа тоже не останется в стороне. Есть масса занятий, которым необходимо учиться под мужским руководством: плавать, разводить костёр, ставить палатку, ловить рыбу, ориентироваться в лесу по компасу и мху. Все эти занятия, хоть и не имеют прямого отношения к школьной программе, но, несомненно, помогают ребёнку взрослеть. Они закаляют характер и расширяют кругозор, даже если ваше чадо не пойдёт в дальнейшем по стопам Фёдора Конюхова и других знаменитых путешественников.

Предложите ребенку новые игры, вспомните, во что вы сами играли в детстве - покажите, как играть в классики или резиночки. А сколько интересных игр существует с мячом!

Делу время

За три месяца отдыха дети могут забыть то, что изучали в течение года. И чтобы в сентябре они не терялись в догадках, о чём идёт речь вокруг, стоит время от времени вспоминать, что было в школе. Лучше всего повторять пройденный материал в игровой форме 2-3 раза в неделю, так навыки точно не забудутся.

Каникулы. freepik.com/Freepik.

Сейчас в книжных магазинах продаётся много специальных "летних тетрадок" для детей разного возраста - это такие книги-путешествия, с помощью которых ребёнок, играя, повторяет то, что усвоил на уроках русского языка, математики, литературы, английского. Это и весело, и полезно.

Не стоит пренебрегать и другими математическими упражнениями. Отдыхая на даче, почаще просите ребёнка помочь вам. Например, нарвать зелени: укропа три веточки, петрушки в два раза больше, а базилика - в три раза меньше, чем петрушки.

Возможность выбора

Во время каникул советуем родителям давать ребёнку больше выбора: разрешить ему прочитать из списка литературы то, что он сам хочет, или покорпеть над задачками, которые ему самому кажутся интересными.

Сказка на ночь

Отдых с книгой. freepik.com/pressfoto

Ваш ребёнок уже давно читает сам? Всё равно, если есть такая возможность, предложите ему почитать на ночь. С вашей помощью он освоит гораздо более серьёзные книги, чем те, что он смог бы осилить сам. Польза окажется еще большей, если вы будете обсуждать с сыном или дочкой прочитанное. Возможно, в этих разговорах вам откроется что-то новое в собственном ребёнке, о чем вы даже не догадывались. Например, что он уже не такой маленький...

Добрый совет Не надо забывать, что лето - очень интенсивный период взросления детей. Всегда видно, как ребёнок вырос, сделал качественный скачок в развитии. За сезон у ребёнка появляется очень много новых впечатлений, и родителям необходимо создать условия для интенсивного роста.

Природа, я весь в ней!

У городских детей общение с природой обычно ограничивается поливом комнатных растений и кормлением домашних животных. А вот летом юные жители каменных джунглей имеют уникальную возможность понаблюдать за "настоящими" представителями флоры и фауны.

Дети-исследователи. freepik.com/Freepik

Если вы живёте с ребёнком на даче. С юными "следопытами" можно вместе пытаться угадать, лапка какого зверя или птицы оставила на земле отпечаток. Ещё интересно копировать следы разных представителей фауны и даже составить на основе своих наблюдений небольшой каталог. Не беда, что в нем будет всего 5-6 образцов, - главное, что ребёнок наблюдал их собственными глазами.

Как познакомиться с лесным зверем, не причиняя ему вреда? Можно попытаться его прикормить. Хорошо реагируют на подношения ежи, если оставлять им в блюдце молоко, они будут приходить на участок каждый день! В садоводствах и посёлках, которые примыкают к знаменитому барнаульскому ленточному бору много белок, за которыми тоже интересно наблюдать.

Для наблюдения за жизнью растений попробуйте отвести ребёнку местечко под собственную грядку или клумбу. Учите его правильно ухаживать за посадками: поливать их, рыхлить почву, удобрять и т.п. В то же время не запрещайте экспериментов. Можно закрыть часть большого листа фигурной наклейкой, а спустя время её снять. Этот участок останется светлым. Так ребёнок получит наглядное представление о процессе фотосинтеза.

Можно попытаться вырастить на участке "дикое" растение, выкопав в лесу молоденькое деревце - рябину, дубок, сосёнку и др. Только сразу распланируйте где вы его посадите, например, рябину можно посадить в зоне отдыха, а дуб или сосну возле забора на входе, чтобы их корневая система впоследствии не мешала культурным растениям.

Из дальних странствий возвратясь. В поездках детям особенно интересно понаблюдать за незнакомыми растениями и животными. Попробуйте сфотографировать крупным планом стрекозу, цветок, черепашку, медузу, морскую раковину... Собирайте красивеы листья для гербария - всю начальную школу на уроках труда они вам понадобятся! Уезжая, возьмите с собой на память красивые камушки и другие интересные находки.

Лето как будто создано для путешествий, поэтому даже если вы не едете на море, на выходные отправляйтесь на природу или в соседний город, чтобы почувствовать радость движения и многообразие жизни.