Александр Рогов не прекратит сотрудничество с СТС из-за "Модного приговора"

Сразу после праздничных каникул Первый канал объявил зрительское голосование на роль ведущего "Модного приговора". В течение пяти дней зрители на сайте 1tv.ru голосовали за одного из пяти кандидатов, пробовавших свои силы в эфире в кресле судьи. В итоге за явным преимуществом победителем стал стилист Александр Рогов.

За него проголосовали 45 процентов опрошенных. Обаятельный Игорь Верник получил всего 18 процентов зрительской симпатии, стилист Даниил Грачёв - 16%, остальные голоса почти поровну достались радиоведущим Александру Анатольевичу и Константину Михайлову.

Итог в целом прогнозируемый, поскольку Рогов давно сотрудничает с телеканалами и хорошо знаком зрителям. Многие звезды российского шоу-бизнеса доверяют Александру выбор образов и одежды. Он написал книгу "Гид по стилю" и основал собственного бренда одежды.

Очевидно, перед новым ведущим будет поставлена задача осовременить программу, сделать её интересной для более молодой аудитории. Это он делать умеет - на каналах СТС и СТС Love выходят его авторские шоу.

Вероятно, он продолжит сотрудничество с Первым развлекательным, поскольку и Первый канал, и СТС входят в холдинг "Национальная медиа-группа", поэтому сумеют договориться насчёт сотрудничества со столь ценным кадром. Сам Александр поспешил успокоить своих почитателей, заявив, что не бросает свои проекты и сейчас идёт работа над новыми выпусками.

Александр Рогов ("Модный приговор") Пресс-служба Первого канала.

"Со дня появления "Модного приговора" я был ярым его поклонником и всегда считал это шоу лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя. Для меня как для телеведущего это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим. И если бы такое случилось ещё пару лет назад, я бы, наверное, не собрал бы себя на такую амбициозную задачу. Но сейчас я чувствую себя уверенно как в профессии, так и в кадре, так что во время съёмок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно.

Александр Рогов ("Модный приговор") Пресс-служба Первого канала.

Причём ровно в момент, когда я вышел на главный подиум страны и сказал, что объявляю заседание модного суда открытым, "в эфире "Модный приговор", я Александр Рогов", я почувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Мне не хотелось никому подражать, хотелось остаться собой, тем человеком, который встанет с места, чтобы вытереть слезы плачущей героине или посоветует ей что-то лично от себя. Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", - сказал новый ведущий.

По ведущему в статусе защитника решение пока не принято: на эту роль пробовались телеведущая Татьяна Геворкян, писательница Арина Холина, певица Моя Бойка и шоумен Антон Лаврентьев.

Напомни, "Модный приговор" вышел в эфир Первого канала в 2007 году. Первым судьей на шоу стал легендарный художник-модельер Вячеслав Зайцев. В разные годы проект вели модельеры Валентин Юдашкин, Денис Симачёв, Андрей Бартенёв. Историк моды Александр Васильев вёл ток-шоу дольше остальных - почти 14 лет.