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"Импровизаторы" преподали Алле Михеевой урок высшей математики

29 марта на СТС выходит третий сезон развлекательного шоу "Импровизаторы", в котором Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов снова проверяют звёзд на комедийную прочность. Среди гостей - Юлия Михалкова, Марина Федункив, Мигель, Алла Михеева, Эльдар Джарахов, Юля Гаврилина и Валерия Астапова.

Телешоу "Импровизаторы".
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.

В самом конце 2022 года стало известно, что телеканал ТНТ закрыл много игровых шоу, среди которых была и "Импровизация". Но долго скучать без любимых комиков зрителям не пришлось - команда быстро нашла себе новый дом на СТС. Правда, такого успеха как на СТС проект уже не имел, но в отличие от "Большого побега", "Битвы каверов" от "Студии Союз", "На выход!" (переделка "Слабого звена") и "Обратного отсчёта" (на ТНТ проект выходил под названием "Двое на миллион") он сохранил своё место в эфире. В пятницу зрители увидят уже третий сезон.

Телешоу &quot;Импровизаторы&quot;.
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.

В новых выпусках Арсений Попов и его коллеги напомнят Мигелю о съёмках в "Бригаде", Марине Федункив - о работе проводницей, а Юлии Михалковой - о "пельменном" прошлом. "Импровизаторы раз и навсегда украли моё юмористическое сердечко, - улыбается Юлия. - Накануне пересмотрела порядка десяти выпусков, за другими комедийными шоу тоже слежу. Признаюсь, смахивая слезу ностальгии, смотрю на СТС и "Уральских пельменей".

Телешоу &quot;Импровизаторы&quot;.
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.
Телешоу &quot;Импровизаторы&quot;.
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.
Телешоу &quot;Импровизаторы&quot;.
Телешоу "Импровизаторы".
Пресс-служба телеканала СТС.

Ещё одна гостья шоу Алла Михеева отмечала, что даже опыт "Острых репортажей" не помогает так оперативно реагировать, как импровизаторы: "Моя находчивость в общении с гостями репортажей, по которым я, как и все, скучаю, никак не сравнится с тем, что делают ребята. Это особый талант: и перевоплощаться, и быть сказочниками, и рассказчиками, и на ходу сочинять стихи и рэп. Для меня это высшая математика".

Опытный участник импровизационных шоу Мигель признавался, что готов к любой шутке. "Все мои страхи детства пройдены, травмы проработаны, поэтому проблемных тем нет", - рассказывал он.

"Появились новые игры и гости, в общем, впечатлений много. Но самое неожиданное для меня - когда ребята решили "прожарить"; не гостя, а меня. Такого ещё не было", - вспоминает Сергей Матвиенко.

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