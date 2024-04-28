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"Хоть святых выноси!": Регина Тодоренко зажгла под "Фаину" группы "На-На" на концерте "фабрикантов"

В воскресенье на ТНТ состоится очередной отчётный концерт "Новой фабрики звёзд". Участников остаётся всё меньше, а их номера всё зажигательнее. Зрители услышат эксклюзив от IOWA, зажгут вместе с "На-На", Ольгой Серябкиной и многими другими.

"Новая фабрика звёзд".
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Поддержать участников на сцене в этот раз выйдут "Моя Мишель", Ольга Серябкина, группа "На-На" Катя IOWA, Митя Фомин и Игорь Саруханов. Каждый номер вызовёт у членов жюри и наставников бурю эмоций. Так, IOWA презентует кусочек своей новой песни, которая только выйдет в ближайшие дни. После исполнения своего хита "Бьеё бит" IOWA вместе с Марией Гордеевой споёт припев нового трека "Кусь". Это будет первое исполнение песни на ТВ.

Кроме этого, группа "Моя Мишель" расскажет, почему в песне "Ветер меняет направление" мужской припев, Игорь Саруханов прояснит, как правильно называется его хит "Скрипка-лиса", а Регина Тодоренко зажжет за сценой под "Фаину" от группы "На-На" так, что Тимур Родригез будет готов вызвать священника.

&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кульминацией концерта станут сольные выступления номинантов недели - Александра Круга, Габриэля Александрова и Софьи Полозовой. Каждый из них исполнит свою песню, а кто больше залетит в сердечки и останется на проекте, а кто покинет его, решат наставники, члены жюри и участники на традиционном голосовании.

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