"Хоть святых выноси!": Регина Тодоренко зажгла под "Фаину" группы "На-На" на концерте "фабрикантов"

В воскресенье на ТНТ состоится очередной отчётный концерт "Новой фабрики звёзд". Участников остаётся всё меньше, а их номера всё зажигательнее. Зрители услышат эксклюзив от IOWA, зажгут вместе с "На-На", Ольгой Серябкиной и многими другими.

Поддержать участников на сцене в этот раз выйдут "Моя Мишель", Ольга Серябкина, группа "На-На" Катя IOWA, Митя Фомин и Игорь Саруханов. Каждый номер вызовёт у членов жюри и наставников бурю эмоций. Так, IOWA презентует кусочек своей новой песни, которая только выйдет в ближайшие дни. После исполнения своего хита "Бьеё бит" IOWA вместе с Марией Гордеевой споёт припев нового трека "Кусь". Это будет первое исполнение песни на ТВ.

Кроме этого, группа "Моя Мишель" расскажет, почему в песне "Ветер меняет направление" мужской припев, Игорь Саруханов прояснит, как правильно называется его хит "Скрипка-лиса", а Регина Тодоренко зажжет за сценой под "Фаину" от группы "На-На" так, что Тимур Родригез будет готов вызвать священника.

"Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кульминацией концерта станут сольные выступления номинантов недели - Александра Круга, Габриэля Александрова и Софьи Полозовой. Каждый из них исполнит свою песню, а кто больше залетит в сердечки и останется на проекте, а кто покинет его, решат наставники, члены жюри и участники на традиционном голосовании.